Скандальный отход и травма новичка: у "Динамо" кадровые изменения перед ПАОК

В киевлянах произошли очередные кадровые изменения. Они связаны как с поведением отдельных легионеров, так и с травмами новичков.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на проект "ТаТоТакое" .

Прощание с Анхелем Торресом

По словам журналиста Михаила Спиваковского, колумбийский вингер Анхель Торрес окончательно покинул расположение вице-чемпионов Украины. Причиной такого решения стал комплекс негативных факторов: непрофессиональное отношение к тренировочному процессу и постоянные жалобы на военную ситуацию в Украине.

"Его отношение к работе, определенные проявления непрофессионализма, жалобы на военную ситуацию в Украине – это все повлияло на его судьбу. Поэтому Анхель Торрес – [ушел] куда-то туда к Рамиресу", - отметил Спиваковский.

Травма новичка и судьба питомцев

Также журналист сообщил о состоянии здоровья новобранца команды – Пьера Мунгенге. Футболист получил мышечное повреждение и сейчас находится на этапе реабилитации. При этом Спиваковский отметил высокую самоотдачу игрока: по свидетельству очевидцев, Мунгенге добросовестно и очень профессионально работает в тренажерном зале.

Кроме того, остается открытой ситуация с молодым нападающим Владиславом Геричем. Несмотря на предварительную информацию о возможной аренде игрока в одесский "Черноморец", он остается в столичном клубе. Окончательное решение о будущем питомце должен принять наставник юношеской команды Игорь Костюк.