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Футбол 22 липня 2026 · 13:17

Скандальний вихід та травма новачка: у "Динамо" кадрові зміни перед ПАОК

Табір киян через проблеми з дисципліною залишив вінгер Анхель Торрес
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Скандальний вихід та травма новачка: у "Динамо" кадрові зміни перед ПАОК
Новачок киян навряд чи допоможе у матчах проти греків (Фото: fcdynamo.com)

В стані киян відбулися чергові кадрові зміни. Вони пов'язані як з поведінкою окремих легіонерів, так і з ушкодженнями новачків.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на проєкт "ТаТоТаке".

Прощання з Анхелем Торресом

За словами журналіста Михайла Співаковського, колумбійський вінгер Анхель Торрес остаточно залишив розташування вицечемпіонів України. Причиною такого рішення став цілий комплекс негативних факторів: непрофесійне ставлення до тренувального процесу та постійні скарги на воєнну ситуацію в Україні.

"Його ставлення до роботи, певні прояви непрофесіоналізму, скарги на військову ситуацію в Україні - це все повпливало на його долю. Тому Анхель Торрес - [пішов] кудись туди до Раміреса", - зазначив Співаковський.

Травма новачка та доля вихованців

Також журналіст повідомив про стан здоров'я новобранця команди - П’єра Мунгенге. Футболіст зазнав м’язового ушкодження й наразі перебуває на етапі реабілітації. При цьому Співаковський відзначив високу самовіддачу гравця: за свідченнями очевидців, Мунгенге сумлінно та дуже професійно працює у тренажерному залі.

Окрім цього, залишається відкритою ситуація з молодим нападником Владиславом Геричем. Попри попередню інформацію про можливу оренду гравця до одеського "Чорноморця", наразі він залишається у столичному клубі. Остаточне рішення щодо майбутнього вихованця повинен ухвалити наставник юнацької команди Ігор Костюк.

Раніше ми повідомляли, що "Динамо" підписало контракт із гравцем ПСЖ. Але також київський гранд підсилив правий фланг захисту.

Теги: Футбол Динамо
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