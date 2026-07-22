Скандальний вихід та травма новачка: у "Динамо" кадрові зміни перед ПАОК

В стані киян відбулися чергові кадрові зміни. Вони пов'язані як з поведінкою окремих легіонерів, так і з ушкодженнями новачків.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на проєкт "ТаТоТаке" .

Прощання з Анхелем Торресом

За словами журналіста Михайла Співаковського, колумбійський вінгер Анхель Торрес остаточно залишив розташування вицечемпіонів України. Причиною такого рішення став цілий комплекс негативних факторів: непрофесійне ставлення до тренувального процесу та постійні скарги на воєнну ситуацію в Україні.

"Його ставлення до роботи, певні прояви непрофесіоналізму, скарги на військову ситуацію в Україні - це все повпливало на його долю. Тому Анхель Торрес - [пішов] кудись туди до Раміреса", - зазначив Співаковський.

Травма новачка та доля вихованців

Також журналіст повідомив про стан здоров'я новобранця команди - П’єра Мунгенге. Футболіст зазнав м’язового ушкодження й наразі перебуває на етапі реабілітації. При цьому Співаковський відзначив високу самовіддачу гравця: за свідченнями очевидців, Мунгенге сумлінно та дуже професійно працює у тренажерному залі.

Окрім цього, залишається відкритою ситуація з молодим нападником Владиславом Геричем. Попри попередню інформацію про можливу оренду гравця до одеського "Чорноморця", наразі він залишається у столичному клубі. Остаточне рішення щодо майбутнього вихованця повинен ухвалити наставник юнацької команди Ігор Костюк.