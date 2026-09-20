Шок во Львове: странная красная карточка стоила "Карпатам" победы в УПЛ (видео)

Львовские "Карпаты" упустили победу над ровенским "Вересом" в поединке 7-го тура украинской Премьер-лиги. "Львы" вели в счете благодаря голу в первом тайме, однако остались в меньшинстве после удаления и позволили гостям уравнять цифры на табло.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат поединка .

УПЛ, 7-й тур

"Карпаты" – "Верес" – 1:1

Голы: Феллипе, 24 – Гонсалвеш, 82

Удаление: Костенко ("Карпаты"), 64 (прямая красная)

Насыщенный первый тайм и гол "львов"

Противостояние началось с активных атак гостей из Ровно. Уже на дебютных минутах Даниил Чечер мощно пробил издали под дальнюю штангу, однако голкипер Роман Мысак спас львовян роскошным сейвом. Вскоре Кай Ципот опасно замыкал подачу с углового, но мяч разминулся с каркасом ворот.

Несмотря на преимущество соперника, на 24-й минуте именно "Карпаты" вышли вперед. Хозяева удачно разыграли штрафной: Артур Карабин выполнил мягкую подачу, а Феллипе Виейра в одно касание эффектно пробил с разворота.

"Верес" пытался ответить серией моментов перед перерывом – в частности, под конец тайма активный Гонсалвеш мощно целил в девятку после паса Максима Смеяна, но Мысак снова демонстрировал чудеса реакции, переведя мяч в штангу.

Фатальная красная и спасенная ничья

В начале второй половины встречи хозяева могли удвоить преимущество, однако удар французского легионера Жозе Сери оказался неточным.

А дальше произошло ключевое событие в матче. На 63-й минуте на поле в составе "Карпат" вернулся после травмы лидер команды Ян Костенко. Трибуны встретили его громкими аплодисментами, но уже через минуту футболист шокировал стадион. После эпизода, в котором голкипер "Вереса" Валентин Горох опередил его на выходе, вингер в отчаянии жестко сыграл в подкате против Ципота и увидел перед собой прямую красную карточку.

Получив численное преимущество, ровенчане усилили давление. Статистика ударов ярко отражала ход событий на поле – 16:4 в пользу гостей. На 82-й минуте это принесло результат: Баия выполнил выверенную подачу с фланга на дальнюю штангу, где никто не сдерживал Гонсалвеша, который головой вколотил мяч в сетку.

Финальный свисток зафиксировал боевую ничью 1:1, благодаря которой "Верес" продлил свою беспроигрышную серию до четырех матчей подряд.

После этой потери очков "Карпаты" имеют в активе 14 пунктов и сейчас идут третьими в УПЛ. "Верес" расположился на 11-й строчке (6 очков).