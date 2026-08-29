"Шахтер" почтил память о погибших защитниках Украины символической акцией

Игроки донецкого "Шахтер" в День памяти защитников Украины вышли на матч 4-го тура УПЛ против "Полесья" с подсолнухами. Этот атрибут является символом Иловайской трагедии, произошедшей ровно 12 лет назад.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу футбольного клуба "Шахтер" в Facebook .

"Шахтер" – "Полесье": акция перед матчем

Встреча "Шахтера" и "Полесья" в рамках 4-го тура УПЛ проходит 29 августа – в День памяти защитников Украины. Донецкий клуб почтил память погибших в Иловайской трагедии 12 лет назад.

"Подсолнухи в руках игроков – символ Иловайской трагедии и памяти об украинских воинах. 29 августа 2014 года наших воинов, выходивших из окружения через подсолнечные поля на Донбассе, были жестоко расстреляны российскими захватчиками. С тех пор в этот день чтится память защитников Украины", – говорится в заявлении "Шахтера".

День рождения "Донбасс Арены"

29 августа – день открытия "Донбасс Арены", состоявшегося в 2009 году. Сейчас "Шахтер" проводит домашние матчи на "Арене Львов", но перед игрой с "Полисьем" на львовском стадионе появилось теплое напоминание о родном доме донецкой команды.

Специальная форма ко Дню Донецка

Помимо этих акций подопечные Арды Турана вышли на матч с "Полесьем" в специальной форме. На игровых футболках появился шеврон "Донецка – 157 лет". Традиционно, в последнее воскресенье августа, в Донецке отмечается День города.

Специальная форма "Шахтера" ко Дню Донецка (фото: ФК "Шахтер")