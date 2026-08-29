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Футбол 29 серпня 2026 · 19:10

"Шахтар" вшанував пам'ять про загиблих захисників України символічною акцією

На матч із "Поліссям" футболісти донецького клубу вийшли із незвичайним атрибутом
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Шахтар" вшанував пам'ять про загиблих захисників України символічною акцією
Футболісти "Шахтаря" перед матчем проти "Полісся" (фото: ФК "Шахтар")
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Гравці донецького "Шахтар" у День пам'яті захисників України вийшли на матч 4-го туру УПЛ проти "Полісся" із соняшниками. Цей атрибут є символом Іловайської трагедії, яка сталася рівно 12 років тому.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на сторінку футбольного клубу "Шахтар" у Facebook.

"Шахтар" – "Полісся": акція перед матчем

Зустріч "Шахтаря" та "Полісся" в рамках 4-го туру УПЛ відбувається 29 серпня – у День пам'яті захисників України. Донецький клуб вшанував пам'ять загиблих в Іловайській трагедії 12 років тому.

"Соняшники в руках гравців – символ Іловайської трагедії та пам’яті про українських воїнів. 29 серпня 2014 року наших воїнів, які виходили з оточення через соняшникові поля на Донбасі, було жорстоко розстріляно російськими загарбниками. Відтоді цього дня вшановують пам’ять захисників України", – йдеться у заяві "Шахтаря".

День народження "Донбас Арени"

29 серпня – день відкриття "Донбас Арени", яке відбулося у 2009 році. Зараз "Шахтар" проводить домашні матчі на "Арені Львів", але перед грою із "Поліссям" на львівському стадіоні з'явилося тепле нагадування про рідну домівку донецької команди.

Спеціальна форма до Дня Донецька

Крім цих акцій, підопічні Арди Турана вийшли на матч із "Поліссям" у спеціальній формі. На ігрових футболках з'явився шеврон "Донецьку – 157 років". Традиційно, в останню неділю серпня, у Донецьку святкується День міста.

&quot;Шахтар&quot; вшанував пам'ять про загиблих захисників України символічною акцієюСпеціальна форма "Шахтаря" до Дня Донецька (фото: ФК "Шахтар")

Читайте також повне прев'ю 4-го туру Української Прем'єр-ліги.

Теги: УПЛ Шахтар Футбол
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АПЛ Матч завершився
Ліверпуль 2:2 Ноттінгем
УПЛ 29 серпня 15:30
Лівий Берег - : - Карпати
УПЛ 29 серпня 18:00
Шахтар - : - Полісся
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