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Футбол 20 августа 2026 · 18:18

"Шахтер" отпустил легионера в чемпионат Испании: он будет играть в команде с украинцем

Для Георгия Гочолейшвили это третья аренда подряд
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Шахтер" отпустил легионера в чемпионат Испании: он будет играть в команде с украинцем
Георгий Гочолейшвили (фото: ФК "Шахтер")

Защитник донецкого "Шахтера" Георгий Гочолейшвили продолжит карьеру в Испании. 25-летний грузинский футболист проведет сезон в клубе, где уже играет украинский нападающий.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Шахтера".

Третья аренда подряд

"Шахтер" официально объявил о переходе грузинского защитника в "Кадис". Гочолейшвили выступит за испанский клуб на правах аренды до завершения сезона-2026/27. Соглашение предусматривает право выкупа контракта 25-летнего футболиста.

Гочелейшвили присоединился к "горнякам" в январе 2023 года. За это время он провел за донецкий клуб 40 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.

В то же время, последние два сезона защитник также провел в аренде. Сначала он выступал за датский "Копенгаген", а в прошлой кампании защищал цвета немецкого "Гамбурга". Пока ни один из предыдущих клубов не воспользовался возможностью полноценно приобрести грузина.

&quot;Шахтер&quot; отпустил легионера в чемпионат Испании: он будет играть в команде с украинцем

Гочолейшвили – футболист "Кадиса" (фото: x.com/Cadiz_CF)

С украинцем и против украинцев

Новым клубом Гочолейшвили стал "Кадис", продолжающий выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. В прошлом сезоне андалусийцы заняли 18-е место в Сегунди и лишь на три очка опередили зону вылета.

В составе "Кадиса" есть украинский футболист - 25-летний нападающий Владислав Копотун, присоединившийся к команде в начале июля.

В новом сезоне Гочолейшвили также может сыграть против других украинских футболистов, выступающих в чемпионате Испании. В частности, потенциальными соперниками грузинского защитника могут стать представители "Жироны" Владислав Ванат, Виктор Цыганков, Владислав Крапивцов и Александр Пищур.

Ранее "Шахтер" усилился 19-летним бразильцем из чемпионата Саудовской Аравии.

Теги: Футбол Шахтер Чемпионат Испании
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