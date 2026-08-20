"Шахтар" відпустив легіонера у чемпіонат Іспанії: він гратиме в команді з українцем

Захисник донецького "Шахтаря" Георгій Гочолейшвілі продовжить кар'єру в Іспанії. 25-річний грузинський футболіст проведе сезон у клубі, де вже грає український нападник.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Шахтаря" .

Третя оренда поспіль

"Шахтар" офіційно оголосив про перехід грузинського оборонця до "Кадіса". Гочолейшвілі виступатиме за іспанський клуб на правах оренди до завершення сезону-2026/27. Угода передбачає право викупу контракту 25-річного футболіста.

Гочолейшвілі приєднався до "гірників" у січні 2023 року. За цей час він провів за донецький клуб 40 матчів, у яких забив один гол і віддав три результативні передачі.

Водночас останні два сезони захисник також провів в оренді. Спочатку він виступав за данський "Копенгаген", а в минулій кампанії захищав кольори німецького "Гамбурга". Наразі жоден із попередніх клубів не скористався можливістю повноцінно придбати грузина.

Гочолейшвілі - футболіст "Кадіса" (фото: x.com/Cadiz_CF)

З українцем та проти українців

Новим клубом Гочолейшвілі став "Кадіс", який продовжує виступати в другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії. У минулому сезоні андалусійці посіли 18-те місце в Сегунді та лише на три очки випередили зону вильоту.

У складі "Кадіса" є український футболіст – 25-річний нападник Владислав Копотун, який приєднався до команди на початку липня.

У новому сезоні Гочолейшвілі також може зіграти проти інших українських футболістів, які виступають у чемпіонаті Іспанії. Зокрема, потенційними суперниками грузинського захисника можуть стати представники "Жирони" Владислав Ванат, Віктор Циганков, Владислав Крапивцов та Олександр Піщур.