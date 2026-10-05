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Інше 05 жовтня 2026 · 09:54

"У нас був дедлайн": Гутцайт – про вибори президента НОК України

Чинний очільник Національного олімпійського комітету розповів, чи має конкурента на майбутніх виборах та чому вирішив знову балотуватися на посаду.
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"У нас був дедлайн": Гутцайт – про вибори президента НОК України
Вадим Гутцайт (фото: НОК України)
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Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт знову претендує на посаду очільника організації. Напередодні звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК він розповів, чи подав хтось ще свою кандидатуру та чи змінив би своє рішення, якби міг повернутися на чотири роки назад.

Про це президент НОК розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

"Жодної кандидатури більше немає"

За словами Гутцайта, після завершення дедлайну подачі заявок інших претендентів на посаду президента НОК України не з'явилося.

"У нас був дедлайн подачі заявок і жодної кандидатури більше немає", – сказав президент НОК України.

Водночас сам Гутцайт підтвердив, що планує продовжити роботу в Олімпійському русі та вже подав свою кандидатуру.

"Я взагалі не шкодую, що пішов на цю посаду. Спорт – це моє життя, я займаюся ним з 10 років. Цьогоріч мені 55, а значить, спорту я віддав 45 років свого життя", – відзначив Гутцайт.

Париж-2024 та робота під час війни

Говорячи про чотири роки на чолі НОК України, Гутцайт окремо відзначив виступ команди на Олімпіаді в Парижі. Українські спортсмени здобули три золоті медалі та загалом 12 нагород, посівши 22-23 місце в медальному заліку.

Водночас президент НОК наголошує, що підготовка до Ігор відбувалася в надзвичайно складних умовах – частина спортсменів перебувала за кордоном, а організації доводилося шукати можливості для їхнього фінансування та підготовки.

"Перші роки війни були найскладнішими в історії України. Не було бюджету, багато спортсменів перебували за кордоном. Треба було знаходити кошти, щоб вони там залишалися. Потім треба було шукати можливість їх повернути, знаходити бюджет всередині країни, готувати їх до Парижу…", – сказав Гутцайт.

&quot;У нас був дедлайн&quot;: Гутцайт – про вибори президента НОК України
Українські спортсмени перед Олімпіадою-2024 у Парижі (фото: НОК України)

Про вибори президента НОК України, роботу комітету під час повномасштабної війни, Олімпіаду в Парижі, боротьбу за український прапор на міжнародній арені та майбутнє українського спорту – читайте скоро у великому інтерв'ю Вадима Гутцайта Sport RBC.UA.

Читайте також про склад збірної України на юнацькі Олімпійські ігри.

Теги: Вадим Гутцайт НОК Украины
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