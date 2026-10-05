"У нас был дедлайн": Гутцайт – о выборах президента НОК Украины

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт снова претендует на должность руководителя организации. Накануне отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК он рассказал, подал ли кто-то еще свою кандидатуру и изменил ли бы свое решение, если бы мог вернуться на четыре года назад.

"Никакой кандидатуры больше нет"

По словам Гутцайта, по завершении дедлайна подачи заявок других претендентов на пост президента НОК Украины не появилось.

"У нас был дедлайн подачи заявок и никакой кандидатуры больше нет", – сказал президент НОК Украины.

В то же время Гутцайт подтвердил, что планирует продолжить работу в Олимпийском движении и уже подал свою кандидатуру.

"Я вообще не жалею, что ушел на эту должность. Спорт – это моя жизнь, я занимаюсь им с 10 лет. В этом году мне 55, а значит, спорту я отдал 45 лет своей жизни", – отметил Гутцайт.

Париж-2024 и работа во время войны

Говоря о четырех годах во главе НОК Украины, Гутцайт особо отметил выступление команды на Олимпиаде в Париже. Украинские спортсмены получили три золотые медали и всего 12 наград, заняв 22-23 место в медальном зачете.

В то же время президент НОК отмечает, что подготовка к Играм проходила в чрезвычайно сложных условиях – часть спортсменов находилась за границей, а организации приходилось искать возможности для их финансирования и подготовки.

"Первые годы войны были самыми сложными в истории Украины. Не было бюджета, многие спортсмены находились за границей. Надо было находить средства, чтобы они там оставались. Потом нужно было искать возможность их вернуть, находить бюджет внутри страны, готовить их к Парижу…", – сказал Гутцайт.

Украинские спортсмены перед Олимпиадой-2024 в Париже (фото: НОК Украины)

О выборах президента НОК Украины, работе комитета во время полномасштабной войны, Олимпиаде в Париже, борьбе за украинский флаг на международной арене и будущем украинского спорта – читайте скоро в большом интервью Вадима Гутцайта Sport RBC.UA.