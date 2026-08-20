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Футбол 20 августа 2026 · 16:33

"Шахтер" оформил усиление из Саудовской Аравии: что известно о 19-летнем бразильце и когда он дебютирует

Габриэль Карвалью уже имеет опыт выступлений за молодежную сборную Бразилии
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Шахтер" оформил усиление из Саудовской Аравии: что известно о 19-летнем бразильце и когда он дебютирует
Габриель Карвалью (фото: пресс-служба ФК "Шахтер")

Донецкий "Шахтер" объявил об очередном летнем усилении. К составу "горняков" присоединился 19-летний бразильский атакующий полузащитник Габриэль Карвалью, перебравшийся в Украину из чемпионата Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу чемпионов Украины.

Детали трансфера

Габриэль Карвалью продолжит карьеру в "Шахтере" после сезона в чемпионате Саудовской Аравии. "Горняки" официально договорились с "Аль-Кадисией" об аренде бразильского таланта до 30 июня 2027 года.

Соглашение также предусматривает право выкупа контракта футболиста. По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, сумма потенциального трансфера составит 18 миллионов евро.

19-летний атакующий полузащитник стал очередным молодым бразильцем в составе донецкого клуба и должен присоединиться к команде в ближайшее время.

Что известно о новичке "горняков"

Габриэль Карвалью родился 17 августа 2007 года в Порту-Алегри. Его рост составляет 170 сантиметров, а основная позиция – атакующий полузащитник.

Игрок является воспитанником "Интернасьонала" из Порту-Алегри. За основную команду бразильского клуба дебютировал 16 июня 2024 года. В общей сложности за "Интернасьонал" он провел 30 матчей, в которых забил один мяч и отдал три результативных передачи.

В августе 2025 года Карвалью перебрался в "Аль-Кадисию". В сезоне-2025/26 бразилец сыграл за саудовскую команду 12 поединков, отличившись одним голом и двумя ассистами.

Новичок "Шахтера" также имеет опыт выступлений на международном уровне. С марта 2026 года Карвалью привлекается в молодежную сборную Бразилии U-20 и уже провел в ее составе три матча.

За "Шахтер" новичок сможет дебютировать в принципиальном поединке УПЛ против житомирского "Полесья". Игра состоится в субботу, 29 августа, в 18.00 во Львове.

Ранее мы сообщили, что "Карпаты" официально подписали звезду УПЛ.

Теги: УПЛ Шахтер Футбол
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