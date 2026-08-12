Сенсационное возвращение: сборную Нидерландов возглавил легенда "Барселоны"

Эксглавный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес неожиданно вернулся в тренерскую деятельность. 46-летний испанский специалист официально назначен на должность главного тренера национальной сборной Нидерландов.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное объявление преслужбы сборной Нидерландов.
Руководство нидерландского футбола продемонстрировало полное доверие испанскому наставнику, предложив ему продолжительное сотрудничество. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2030 года. Таким образом, Хави будет руководить "Оранье" в течение всего следующего четырехлетнего цикла вплоть до завершения Чемпионата мира-2030.
Для самого Хави этот шаг означает возобновление активной карьеры после двухлетней паузы. Напомним, что летом 2024 года он покинул пост главного тренера родной "Барселоны", которой руководил с сезона-2021/22.
За время работы у "блаугранаса" испанец успел привезти на "Камп Ноу" золотые медали Ла Лиги и выиграть Суперкубок Испании. С тех пор специалист находился в творческом отпуске.
На тренерском мостике нидерландской сборной Хави сменил опытного Роналда Кумана. Предыдущая каденция Кумана подошла к концу после неудачного выступления команды на текущем Мундиале.
Под его руководством сборная Нидерландов смогла дойти только до стадии 1/16 финала ЧМ-2026. Там "оранжевые" сенсационно споткнулись на сборной Марокко. Основное время драматического поединка завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти более точными и хладнокровными оказались африканские футболисты (2:3).
Теперь исправлять ошибки прошлого и готовить команду к предстоящим победам будет испанский специалист.
Ранее мы сообщали, что на должность тренера сборной Нидерландов претендовал другой испанский специалист - Роберто Мартинес.