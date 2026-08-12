rbc.ua
UA | RU
Среда, 12 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Сенсационное возвращение: сборную Нидерландов возглавил легенда "Барселоны"
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 12 августа 2026 · 22:55

Сенсационное возвращение: сборную Нидерландов возглавил легенда "Барселоны"

Испанский специалист вернулся в большой футбол после продолжительной паузы в тренерской работе
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сенсационное возвращение: сборную Нидерландов возглавил легенда "Барселоны"
Испанец два года не работал ни с одной командой (Фото: onsoranje, Instagram)

Эксглавный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес неожиданно вернулся в тренерскую деятельность. 46-летний испанский специалист официально назначен на должность главного тренера национальной сборной Нидерландов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное объявление преслужбы сборной Нидерландов.

Долгосрочный проект и возвращение после паузы

Руководство нидерландского футбола продемонстрировало полное доверие испанскому наставнику, предложив ему продолжительное сотрудничество. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2030 года. Таким образом, Хави будет руководить "Оранье" в течение всего следующего четырехлетнего цикла вплоть до завершения Чемпионата мира-2030.

Для самого Хави этот шаг означает возобновление активной карьеры после двухлетней паузы. Напомним, что летом 2024 года он покинул пост главного тренера родной "Барселоны", которой руководил с сезона-2021/22.

За время работы у "блаугранаса" испанец успел привезти на "Камп Ноу" золотые медали Ла Лиги и выиграть Суперкубок Испании. С тех пор специалист находился в творческом отпуске.

Предыстория назначения

На тренерском мостике нидерландской сборной Хави сменил опытного Роналда Кумана. Предыдущая каденция Кумана подошла к концу после неудачного выступления команды на текущем Мундиале.

Под его руководством сборная Нидерландов смогла дойти только до стадии 1/16 финала ЧМ-2026. Там "оранжевые" сенсационно споткнулись на сборной Марокко. Основное время драматического поединка завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти более точными и хладнокровными оказались африканские футболисты (2:3).

Теперь исправлять ошибки прошлого и готовить команду к предстоящим победам будет испанский специалист.

Ранее мы сообщали, что на должность тренера сборной Нидерландов претендовал другой испанский специалист - Роберто Мартинес.

Теги: Футбол
Главные матчи
Суперкубок УЕФА 12 августа 22:00
ПСЖ - : - Астон Вилла
Лига конференций 13 августа 19:00
Карабах - : - Динамо
УПЛ. 2-й тур Матч завершено
Карпаты 3:0 ЛНЗ
Главные новости
Шанс для Забарного: где смотреть битву ПСЖ – "Астон Вилла" за Суперкубок УЕФА Шанс для Забарного: где смотреть битву ПСЖ – "Астон Вилла" за Суперкубок УЕФА Третья дуэль сезона: когда и где смотреть полуфинал турнира в Торонто Свитолина – Свентек Третья дуэль сезона: когда и где смотреть полуфинал турнира в Торонто Свитолина – Свентек Трансферная бомба: "Фенербахче" объявил о трансфере Лукаку Трансферная бомба: "Фенербахче" объявил о трансфере Лукаку
Мнения
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Максим Гайовий
Сушкин и Грищук будут легитимны в национальной сборной Украины Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель