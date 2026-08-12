Сенсационное возвращение: сборную Нидерландов возглавил легенда "Барселоны"

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное объявление преслужбы сборной Нидерландов .

Долгосрочный проект и возвращение после паузы

Руководство нидерландского футбола продемонстрировало полное доверие испанскому наставнику, предложив ему продолжительное сотрудничество. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2030 года. Таким образом, Хави будет руководить "Оранье" в течение всего следующего четырехлетнего цикла вплоть до завершения Чемпионата мира-2030.

Для самого Хави этот шаг означает возобновление активной карьеры после двухлетней паузы. Напомним, что летом 2024 года он покинул пост главного тренера родной "Барселоны", которой руководил с сезона-2021/22.

За время работы у "блаугранаса" испанец успел привезти на "Камп Ноу" золотые медали Ла Лиги и выиграть Суперкубок Испании. С тех пор специалист находился в творческом отпуске.

Предыстория назначения

На тренерском мостике нидерландской сборной Хави сменил опытного Роналда Кумана. Предыдущая каденция Кумана подошла к концу после неудачного выступления команды на текущем Мундиале.

Под его руководством сборная Нидерландов смогла дойти только до стадии 1/16 финала ЧМ-2026. Там "оранжевые" сенсационно споткнулись на сборной Марокко. Основное время драматического поединка завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти более точными и хладнокровными оказались африканские футболисты (2:3).

Теперь исправлять ошибки прошлого и готовить команду к предстоящим победам будет испанский специалист.