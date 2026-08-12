Впервые за 48 лет: сборную Нидерландов может возглавить иностранный тренер

Испанский специалист Роберто Мартинес находится в шаге от назначения на должность главного тренера национальной сборной Нидерландов. Стороны уже начали официальный переговорный процесс по условиям будущего сотрудничества.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на авторитетное нидерландское издание De Telegraaf .

Кандидаты-неудачники и исторический прецедент

Пост руководителя нидерландской сборной остается вакантным после недавнего ухода Рональда Кумана. Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) рассматривал несколько статусных отечественных вариантов, среди которых фигурировали Арне Слот, Петер Босс и Эрик тен Хаг. Однако по разным причинам – преимущественно из-за действующих обязательств перед клубами или разногласий в видении проекта – все эти кандидатуры отпали.

В случае успешного завершения переговоров с Мартинесом это назначение станет историческим для местного футбола. У испанца есть все шансы стать первым иностранным главным тренером "оранжевых" с 1978-го года. Последним иностранцем, возглавлявшим сборную Нидерландов, был легендарный австрийский специалист Эрнст Хаппель.

Предыстория и ближайшие вызовы

53-летний Роберто Мартинес находится без работы с начала июля 2026 года. Он покинул пост главного тренера сборной Португалии сразу после завершения выступлений команды на Чемпионате мира-2026.

Аналогичная судьба постигла его предшественника в Нидерландах. Рональд Куман, работавший с национальной командой с января 2023 года, ушел в отставку в июле 2026-го. Причиной увольнения стал вылет нидерландцев на ранней стадии 1/16 финала ЧМ-2026, где они сенсационно уступили сборной Марокко в серии послематчевых пенальти.

Перед новым наставником будут стоять серьезные турнирные задания на ближайшую перспективу. Уже этой осенью сборная Нидерландов стартует в обновленном розыгрыше Лиги наций-2026. В рамках сильнейшего Дивизиона А "Оранье" попали в непростую группу, где их ждут противостояния с командами Германии, Сербии и Греции.