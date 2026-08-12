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Футбол 12 серпня 2026 · 22:55

Сенсаційне повернення: збірну Нідерландів очолив легенда "Барселони"

Іспанський фахівець повернувся до великого футболу після тривалої паузи в тренерській роботі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сенсаційне повернення: збірну Нідерландів очолив легенда "Барселони"
Іспанець два роки не працював із жодною командою (Фото: onsoranje, Instagram)

Ексголовний тренер "Барселони" Хаві Ернандес неочікувано повернувся до тренерської діяльності. 46-річний іспанський фахівець офіційно призначений на посаду головного тренера національної збірної Нідерландів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційне оголошення преслужби збірної Нідерландів.

Довгостроковий проєкт та повернення після паузи

Керівництво нідерландського футболу продемонструвало повну довіру іспанському наставнику, запропонувавши йому тривалу співпрацю. Угода між сторонами розрахована до літа 2030-го року. Таким чином, Хаві керуватиме "Ораньє" протягом усього наступного чотирирічного циклу аж до завершення Чемпіонату світу-2030.

Для самого Хаві цей крок означає відновлення активної кар'єри після дворічної паузи. Нагадаємо, що влітку 2024-го року він залишив посаду головного тренера рідної "Барселони", якою керував із сезону-2021/22.

За час роботи біля керма "блаугранас" іспанець встиг привезти на "Камп Ноу" золоті медалі Ла Ліги та виграти Суперкубок Іспанії. Відтоді фахівець перебував у творчій відпустці.

Передісторія призначення

На тренерському містку нідерландської збірної Хаві змінив досвідченого Роналда Кумана. Попередня каденція Кумана добігла кінця після невдалого виступу команди на поточному Мундіалі.

Під його проводом збірна Нідерландів змогла дійти лише до стадії 1/16 фіналу ЧС-2026. Там "помаранчеві" сенсаційно спіткнулися на збірній Марокко. Основний час драматичного поєдинку завершився внічию 1:1, а у серії післяматчевих пенальті точнішими та холоднокровнішими виявилися африканські футболісти (2:3).

Тепер виправляти помилки минулого та готувати команду до майбутніх перемог буде іспанський фахівець.

Раніше ми повідомляли, що на посаду тренера збірної Нідерландів претендував інший іспанській фахівець - Роберто Мартінес.

Теги: Футбол
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