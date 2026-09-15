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Футбол 15 сентября 2026 · 14:50

Разговоры были: новичок "Барселоны" рассказал, что чуть не перешел в "Реал"

Испанский полузащитник лично общался с Жозе Моуринью, выбирая среди двух грандов Ла Лиги
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Разговоры были: новичок "Барселоны" рассказал, что чуть не перешел в "Реал"
Родри выбирал между "Барсой" и "Реалом" (Фото: fcbarcelona, Instagram)
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Полузащитник сборной Испании и действующий чемпион мира Родри поделился подробностями своего общения с главным тренером мадридского "Реала" Жозе Моуринью. Разговор состоялся перед тем, как испанец окончательно определился с новым клубом.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пост Фабрицио Романо в соцсети X.

Детали разговора с Моуринью

По словам хавбека, португальский специалист лично пытался убедить его избрать мадридский клуб, однако он сохранил уважение к конфиденциальности той беседы. Однако испанец подчеркнул, что считает Моурнью отличным тренером, доказавшим это на разных этапах карьеры.

"Не думаю, что стоит разглашать содержание частного разговора, но он выразил свое желание, чтобы я перешел в клуб, и рассказал, что я мог бы дать команде. Отношение было очень хорошим. Когда я принял решение, то также позвонил ему поблагодарить за интерес и отношение ко мне", - рассказал Родри.

Старт карьеры в "Барселоне"

Родри официально перешел в "Барселону" в августе 2026 года, подписав долгосрочное соглашение к лету 2030 года. По неофициальным данным, сумма трансфера составила около 60 миллионов евро плюс 15 миллионов бонусов.

В составе "блаугранас" испанец уже успел провести 5 поединков (в общей сложности на поле он был 288 минут). Хотя результативными действиями хавбек пока не отличался, при его участии "Барселона" одержала победы во всех матчах.

Пока каталонцы с 15 очками лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, опережая "Реал", который идет на второй строчке с 12 баллами.

Ранее мы сообщали, что Родри попал в скандал после перехода в "Барселону".

Теги: Футбол Барселона Реал
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