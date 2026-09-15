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Футбол 15 вересня 2026 · 14:50

Розмови були: новачок "Барселони" розповів, що ледь не перейшов до "Реалу"

Іспанський півзахисник особисто спілкувався із Жозе Моурінью, коли обирав поміж двох грандів Ла Ліги
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Розмови були: новачок "Барселони" розповів, що ледь не перейшов до "Реалу"
Родрі обирав між "Барсою" та "Реалом" (Фото: fcbarcelona, Instagram)
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Півзахисник збірної Іспанії та чинний чемпіон світу Родрі поділився подробицями свого спілкування з головним тренером мадридського "Реала" Жозе Моурінью. Розмова відбулась перед тим, як іспанець остаточно визначився з новим клубом.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на допис Фабріціо Романо в соцмережі X.

Деталі розмови з Моурінью

За словами хавбека, португальський фахівець особисто намагався переконати його обрати мадридський клуб, проте він зберіг повагу до приватності тієї бесіди. Проте іспанець наголосив, що вважає Моурнью чудовим тренером, який довів це на різних етапах кар'єри.

"Не думаю, що варто розголошувати зміст приватної розмови, але він висловив своє бажання, щоб я перейшов до клубу, і розповів, що я міг би дати команді. Ставлення було дуже хорошим. Коли я ухвалив рішення, то також зателефонував йому, щоб подякувати за інтерес і ставлення до мене", - розповів Родрі.

Старт кар'єри в "Барселоні"

Родрі офіційно перейшов до "Барселони" у серпні 2026-го року, підписавши довгострокову угоду до літа 2030-го року. За неофіційними даними, сума трансферу склала близько 60 мільйонів євро плюс 15 мільйонів бонусів.

У складі "блаугранас" іспанець уже встиг провести 5 поєдинків (загалом на полі він був 288 хвилин). Хоча результативними діями хавбек поки не відзначався, за його участі "Барселона" здобула перемоги в усіх матчах.

Наразі каталонці з 15 очками лідирують у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи "Реал", який іде на другій сходинці з 12 балами.

Раніше ми повідомляли, що Родрі потрапив у скандал після переходу в "Барселону".

Теги: Футбол Барселона Реал
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Ла Ліга 15 вересня 22:30
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