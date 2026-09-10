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Футбол 10 вересня 2026 · 19:10

Назвав слабаками та був змушений вибачатися: зірковий новачок "Барселони" потрапив у скандал

Під час розгрому "Валенсії" півзахисник каталонців зневажливо відгукнувся про силу суперників
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Назвав слабаками та був змушений вибачатися: зірковий новачок "Барселони" потрапив у скандал
Родрі в матчі проти "кажанів (Фото: fcbarcelona, Instagram)
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Головний тренер "Валенсії" Карлос Корберан прокоментував скандальний інцидент за участю гравця "Барселони" Родрі. Іспанський півзахисник зневажливо висловився про футболістів суперника та був змушений вибачатися.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання Goal.com.

Суть конфлікту та реакція на слова

Скандал спалахнув під час матчу Ла Ліги, в якому "Барселона" розгромила "Валенсію" на "Местальї" з рахунком 5:0. Камери програми El Día Después зафільмували, як Родрі, перебуваючи на лаві запасних поруч із Пау Кубарсі, назвав господарів "слабкою та дуже бідною командою".

Після хвилі обурення гравець каталонців особисто зателефонував капітану валенсійців Хосе Луїсу Гайя, а також вибачився публічно після гри проти "Феєнорда" в Лізі чемпіонів, пояснивши свої слова "простою емоційною реакцією у приватній розмові".

Позиція тренера "кажанів"

На передматчевій пресконференції перед грою проти "Севільї" Карлос Корберан дав чітку оцінку вчинку зіркового хавбека.

"Для мене це абсолютно неналежні слова, адже вони не демонструють поваги до колег по цеху. Одразу після інциденту Гайя виявив ініціативу та поспілкувався з Родрі, а той згодом приніс публічні вибачення. Ми їх приймаємо та вважаємо це єдино правильним кроком у цій ситуації", - наголосив наставник "Валенсії".

Корберан також зазначив, що статусні гравці повинні пам'ятати про свій вплив та авторитет.

"Він дуже важливий гравець, якого шанують на "Местальї" за здобутки у складі збірної Іспанії. Навіть у приватній розмові ми маємо пам'ятати, кого представляємо", - додав тренер.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що "Барселона" розпочала виступи в Лізі чемпіонів з розгрому "Феєнорда".

Теги: Футбол Чемпіонат Іспанії Барселона Валенсия
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Ліга чемпіонів 10 вересня 19:45
ПСВ - : - Шахтар
Ліга чемпіонів 10 вересня 19:45
Фенербахче - : - Рома
Ліга чемпіонів 10 вересня 22:00
Баварія - : - Буде-Глімт
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