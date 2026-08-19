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Футбол 19 августа 2026 · 13:37

Возвращение к корням: легенда "Арсенала" возглавил сборную Сенегала

Чемпион мира в составе Франции решил возглавить сборную своей исторической родины
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Возвращение к корням: легенда "Арсенала" возглавил сборную Сенегала
(Фото: officialpatrickvieira, Instagram)

Бывший чемпион мира в составе сборной Франции Патрик Виейра официально назначен главным тренером национальной сборной Сенегала. Специалист возглавил национальную команду своей исторической родины.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную прессслужбу сборной Сенегала.

Символическое назначение и изменения в сборной

50-летний Патрик Виейра является уроженцем Дакара (столицы Сенегала), поэтому это предназначение стало для него символическим возвращением на историческую родину.

В должности руководителя африканских "Львов Теранги" французский специалист сменил Папа Тиава. Предыдущий наставник был уволен после выступления на чемпионате мира-2026, где сборная Сенегала драматически уступила Бельгии (2:3 в дополнительное время) на стадии 1/16 финала.

Тренерский путь Виейра

В прошлом у одного из сильнейших полузащитников мирового футбола уже есть солидный опыт работы на тренерском мостике.

На протяжении тренерской карьеры французский специалист работал с "Нью-Йорк Сити" в США, "Ниццей" и "Страсбургом" во Франции, "Кристалл Пеласом" и молодежкой "Манчестер Сити" в Англии и "Дженоа" в Италии.

Ранее мы сообщали, что сборную Нидерландов возглавил легенда "Барселоны".

Теги: Футбол
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