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Футбол 19 серпня 2026 · 13:37

Повернення до коріння: легенда "Арсенала" очолив збірну Сенегалу

Чемпіон світу у складі Франції вирішив очолити збірну своєї історичної батьківщини
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Повернення до коріння: легенда "Арсенала" очолив збірну Сенегалу
(Фото: officialpatrickvieira, Instagram)

Колишній чемпіон світу у складі збірної Франції Патрік Вієйра офіційно призначений головним тренером національної збірної Сенегалу. Фахівець очолив національну команду своєї історичної батьківщини.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну пресслужбу збірної Сенегалу.

Символічне призначення та зміни у збірній

50-річний Патрік Вієйра є уродженцем Дакара (столиці Сенегалу), тож це призначення стало для нього символічним поверненням на історичну батьківщину.

На посаді керманича африканських "Левів Теранги" французький фахівець змінив Папа Тіава. Попереднього наставника було звільнено після виступу на чемпіонаті світу-2026, де збірна Сенегалу драматично поступилася Бельгії (2:3 у додатковий час) на стадії 1/16 фіналу.

Тренерський шлях Вієйра

У минулому один із найсильніших півзахисників світового футболу вже має солідний досвід роботи на тренерському містку.

Впродовж тренерської кар'єри французький фахівець працював з "Нью-Йорк Сіті" в США, "Ніццею" та "Страсбургом" у Франції, "Крістал Пеласом" та молодіжкою "Манчестер Сіті" в Англії та "Дженоа" в Італії.

Раніше ми повідомляли, що збірну Нідерландів очолив легенда "Барселони".

Теги: Футбол
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