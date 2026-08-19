Ф'юрі та Джошуа підписалися на мегафайт: сталі відомі дата та місце поєдинку

Британські суперважковаговики Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа нарешті підписалися на мегафайт. Він відбудеться 20 листопада 2026 року у Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Daily Mail .

Контракти підписано: деталі угоди

За інформацією джерела, обоє боксерів уже підписали контракти на проведення поєдинку в США. Наразі промоутерам залишилося узгодити лише дрібні деталі вечора боксу та точний час виходу ринг-анонсерів.

Офіційна презентація та оголошення бою відбудуться на початку наступного тижня біля однієї з відомих пам'яток Великої Британії.

Чому бій пройде не у Великій Британії

Попри те, що обидва спортсмени наполягали на проведенні бою на батьківщині, організатор вечора - голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх - ухвалив рішення перенести шоу до США через фінансову доцільність.

Крім того, проведення шоу на лондонському стадіоні "Вемблі" виявилося неможливим у вечірній прайм-тайм через місцеві комендантські обмеження на масові заходи після 23:00.