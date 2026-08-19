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Бокс 19 августа 2026 · 11:17

Фьюри и Джошуа подписались на мегафайт: стали известны дата и место поединка

Организаторы окончательно решили, пройдет ли британское дерби в США
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Фьюри и Джошуа подписались на мегафайт: стали известны дата и место поединка
Фьюри и Джошуа встретятся в ринге уже в ноябре (Фото: tysonfury, Instagram)

Британские супертяжеловесы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа наконец-то подписались на мегафайт. Он состоится 20 ноября 2026 года в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Daily Mail.

Контракты подписаны: детали соглашения

По информации источника, оба боксера уже подписали контракты на проведение поединка в США. Промоутерам осталось согласовать лишь мелкие детали вечера бокса и точное время выхода ринг-анонсеров.

Официальная презентация и объявление боя состоятся в начале следующей недели у одной из известных достопримечательностей Великобритании.

Почему бой пройдет не в Великобритании

Несмотря на то, что оба спортсмена настаивали на проведении боя на родине, организатор вечера - глава генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх - принял решение перенести шоу в США из-за финансовой целесообразности.

Кроме того, проведение шоу на лондонском стадионе "Уэмбли" оказалось невозможным в вечерний прайм-тайм из-за местных комендантских ограничений на массовые мероприятия после 23:00.

Ранее мы рассказывали, что Рико Верховен раскрыл неожиданную историю боя против Александра Усика.

Теги: Бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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