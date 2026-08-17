Джошуа сорвался, Усик согласился: Верховен раскрыл неожиданную историю боя

Нидерландский боксер, кикбоксер и боец ММА Рико Верховен рассказал неожиданные подробности подготовки к бою с Александром Усиком. По его словам, сначала для него готовили совсем другого соперника – британца Энтони Джошуа.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Joe Rogan MMA Show .

Как Верховен готовился к бою с Джошуа

По словам Верховена, предложение провести поединок с Джошуа он получил неожиданно. Нидерландец сразу согласился, хотя на тот момент имел плотный график из-за участия в съемках фильма "Road House 2".

"Однажды мне позвонили по телефону и сказали: "Рико, нам нравится то, что ты делаешь. И мы хотим, чтобы ты встретился с Энтони Джошуа". И я сказал: "Окей, давайте. Я готов к этой возможности". Но в тот момент я готовился к "Road House 2" и подумал: "Как мне теперь все это соединить?", - рассказал спортсмен.

Верховен объяснил, что вместе с тренером разработал план подготовки. Первоначально предполагалось, что бой с Джошуа может состояться в феврале, поэтому он рассчитывал начать полноценный тренировочный лагерь осенью.

Впрочем, планы изменились после того, как Джошуа получил предложение провести поединок с Джейком Полом за значительный гонорар. Из-за этого возможное сражение с Верховеном решили перенести с февраля на март.

Нидерландец положительно воспринял такой вариант, ведь дополнительное время позволяло ему лучше адаптироваться к боксу. Однако со временем произошла трагедия с командой Джошуа в Африке, после которой переговоры о поединке отошли на второй план.

Как на горизонте появился Усик

Несмотря на неопределенность, Верховен не прекращал подготовку и отправился в Испанию, где в течение месяца работал в тренировочном лагере.

В конце сбора посредники, занимавшиеся организацией боя с Джошуа, сообщили ему, что промоутер британца Эдди Хирн не считает проведение поединка возможным в ближайшее время.

Поскольку Верховен уже был в полноценном тренировочном процессе, он хотел выйти в ринг. Тогда его команда принялась рассматривать другие варианты.

"Во время этих рассуждений возник вопрос: "А как насчет Усика? Имеет ли это смысл?". И это была моя идея. Потому что он топовый боксер, непобедимый чемпион, поэтому мы забросили ему свое предложение", – заявил Верховен.

Нидерландец предложил концепцию боя "непобедимый против непобедимого". По его словам, менеджеры поддержали эту идею, после чего предложение было передано команде Усика.

Верховен утверждает, что украинец дал согласие примерно через две недели, хотя имел много других возможных вариантов для следующего поединка.

Бой Усика с Верховеном (фото: Getty Images)

Почему VAR должен быть и в боксе

Отдельно спортсмен прокомментировал судейское решение по бою с Усиком. Верховен признал факт поражения, но отметил, что оценки арбитров стали для него неожиданностью.

"Мне не нравится проигрывать, но это произошло. Морально это даже сложнее пережить, чем просто какую-то несправедливость. Но все видели поединок. Мне казалось, что все хорошо, но когда мы посмотрели на оценки судей, то увидели большую разницу между тем, как я почувствовал этот бой, и тем, как они увидели его."

По словам Верховена, после поединка у него осталось чувство несправедливости. Он сравнил ситуацию с современным футболом, где спорные моменты могут просматриваться с помощью VAR.

По мнению нидерландца, судья, как и любой человек, может ошибиться. В то же время, рядом должны быть другие специалисты, которые способны обратить внимание арбитра на возможную ошибку и помочь принять правильное решение.