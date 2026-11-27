Бывший вратарь сборной Исландии Ингвар Йонссон скончался в возрасте 37 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. Футболист, входивший в состав команды на историческом Евро-2016, ушел из жизни в окружении родных.

Еще успел отпраздновать чемпионство

Трагическая новость пришла из столицы Исландии. Ингвар Йонссон ушел из жизни в среду, 25 ноября, в окружении самых близких людей. В мае 2026 года опытному голкиперу диагностировали онкологическое заболевание, из-за которого он был вынужден приостановить выступления. Однако в октябре он еще успел отпраздновать с командой очередное чемпионство.

"С огромной печалью и глубокой скорбью мы сообщаем, что наш дорогой друг и партнер по команде Ингвар Йонссон, вратарь "Викингура", ушел из жизни в среду, 25 ноября, в кругу своих близких. Мысли клуба и всех "викингов" сейчас с его семьей. Мы выражаем им наши глубочайшие соболезнования", - говорится в обращении клуба.

У футболиста остались жена и трое детей.

Клубная карьера и путь в сборной

Ингвар Йонссон родился 18 октября 1989 года и начал футбольный путь в родном "Ньярдвике". Настоящее признание на родине он получил в составе "Стьярнана", с которым выиграл золото чемпионата в 2014 году и играл в еврокубках против миланского "Интера". Впоследствии голкипер выступал в Норвегии ("Старт", "Саннеc", "Саннефьорд") и Дании ("Виборг"), а в 2020 году вернулся в Исландию, присоединившись к "Викингуру".

Всего на клубном уровне Йонссон провел 421 матч (119 из них отыграл "на ноль") и собрал солидную коллекцию наград:

5-кратный чемпион Исландии (четыре титула с "Викингуром" и один со "Стьярнаном");

3-кратный обладатель Кубка Исландии;

3-кратный обладатель Суперкубка страны.

В составе национальной сборной Исландии вратарь провел восемь поединков в 2014-2019 годах (три "сухих" матча), а в последний раз вызывался в главную команду страны в 2022-м.

Самой яркой страницей в международной карьере Йонссона стало участие в историческом Евро-2016 во Франции, где он был дублером основного голкипера Ханнеса Халльдоурссона. Тогда исландцы сенсационно выбили сборную Англии и дошли до четвертьфинала турнира.