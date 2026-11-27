Колишній воротар збірної Ісландії Інгвар Йонссон помер у віці 37 років після боротьби з онкологічним захворюванням. Футболіст, який входив до складу команди на історичному Євро-2016, пішов із життя в оточенні рідних.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву ФК "Вікінгур".
Трагічна звістка надійшла зі столиці Ісландії. Інгвар Йонссон пішов із життя у середу, 25 листопада, в оточенні найрідніших людей. У травні 2026 року досвідченому воротареві діагностували онкологічне захворювання, через яке він змушений був призупинити виступи, проте в жовтні ще встиг відсвяткувати з командою чергове чемпіонство.
"З величезним сумом і глибоким горем ми повідомляємо, що наш дорогий друг і партнер по команді Інгвар Йонссон, воротар "Вікінгура", пішов із життя в середу, 25 листопада, у колі своїх близьких. Думки клубу та всіх "вікінгів" зараз із його сім'єю. Ми висловлюємо їм наші найглибші співчуття", - йдеться у зверненні клубу.
У футболіста залишилися дружина та троє дітей.
Інгвар Йонссон народився 18 жовтня 1989 року та розпочав футбольний шлях у рідному "Ньярдвіку". Справжнє визнання на батьківщині він здобув у складі "Стьярнана", з яким виграв золото чемпіонату 2014 року та грав у єврокубках проти міланського "Інтера". Згодом голкіпер виступав у Норвегії ("Старт", "Саннес", "Сандефйорд") та Данії ("Віборг"), а у 2020 році повернувся до Ісландії, приєднавшись до "Вікінгура".
Загалом на клубному рівні Йонссон провів 421 матч (119 із них відіграв "на нуль") та зібрав солідну колекцію нагород:
У складі національної збірної Ісландії воротар провів вісім поєдинків у 2014-2019 роках (три "сухі" матчі), а востаннє викликався до лав головної команди країни у 2022-му.
Найяскравішою сторінкою в міжнародній кар'єрі Йонссона стала участь в історичному Євро-2016 у Франції, де він був дублером основного голкіпера Ханнеса Халльдорсона. Тоді ісландці сенсаційно вибили збірну Англії та дійшли до чвертьфіналу турніру.
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