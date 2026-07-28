Ограничений не должно быть: Григорчук высказался о лимите на легионеров в УПЛ

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук поделился своим видением ситуации с лимитом на иностранных игроков в отечественном футболе. Опытный специалист считает, что отсутствие ограничений не помешает развитию украинских футболистов, но принимает существующие правила.

Комментируя действующую конфигурацию лимита на легионеров в Украинской Премьер-лиге, главный тренер "моряков" отметил, что в целом является сторонником полного отсутствия каких-либо искусственных ограничений.

По мнению Григорчука, опасения о том, что отмена лимита повредит национальной сборной Украины или остановит прогресс местных исполнителей, преувеличены.

"Если вы меня спросите, как я вообще отношусь к лимитам, то скажу, что вообще лимитов никаких не должно быть. У меня здесь другое мнение: должна быть сильная конкуренция. Если нет лимита, это не говорит о том, что от этого будет страдать сборная или украинские футболисты не будут развиваться", - заметил Роман Григорчук.

Компромисс на данном этапе

В то же время наставник одесситов подчеркнул, что не ставит под сомнение текущий регламент и считает его приемлемым для сегодняшних реалий украинского спорта.

По словам специалиста, существующая формула является оптимальным вариантом для чемпионата на данном этапе, поэтому он полностью принимает условия работы, которые функционируют в турнире сейчас.