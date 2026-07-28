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Футбол 28 липня 2026 · 14:50

Обмежень не має бути: Григорчук висловився про ліміт на легіонерів в УПЛ

Наставник одеського "Чорноморця" поділився думками щодо конкуренції у вітчизняному футболі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Обмежень не має бути: Григорчук висловився про ліміт на легіонерів в УПЛ
Роман Григорчук готовий працювати із поточними нормами в українському футболі (Фото: ФК "Чорноморець")

Головний тренер одеського «Чорноморця» Роман Григорчук поділився своїм баченням ситуації з лімітом на іноземних гравців у вітчизняному футболі. Досвідчений фахівець вважає, що відсутність обмежень не завадить розвитку українських футболістів, але наразі приймає існуючі правила.

Про це Роман Григорчук розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Коментуючи чинну конфігурацію ліміту на легіонерів в Українській Прем'єр-лізі, головний тренер "моряків" зазначив, що загалом є прихильником повної відсутності будь-яких штучних обмежень.

На думку Григорчука, побоювання про те, що скасування ліміту зашкодить національній збірній України чи зупинить прогрес місцевих виконавців, є перебільшеними.

"Якщо ви мене спитаєте, як я взагалі ставлюся до лімітів, то скажу, що взагалі лімітів ніяких не має бути. У мене тут інша думка: має бути сильна конкуренція. Якщо немає ліміту, це не говорить про те, що від цього буде страждати збірна чи українські футболісти не будуть розвиватися", - зауважив Роман Григорчук.

Компроміс на даному етапі

Водночас керманич одеситів підкреслив, що не ставить під сумнів поточний регламент і вважає його прийнятним для сьогоднішніх реалій українського спорту.

За словами фахівця, існуюча формула є оптимальним варіантом для чемпіонату на даному етапі, тому він повністю приймає ті умови роботи, які функціонують у турнірі зараз.

Також в інтерв'ю Роман Григорчук розповів про підготовку "Чорноморця" до нового сезону та кадрові зміни в команді.

Теги: Футбол Черноморец
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