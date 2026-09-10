rbc.ua
UA | RU
Четверг, 10 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Новая эра после Месси: в сборной Аргентины избрали нового капитана
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 10 сентября 2026 · 17:20

Новая эра после Месси: в сборной Аргентины избрали нового капитана

28-летний защитник "Атлетико" получил капитанскую повязку после ухода Месси и Отаменди
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Новая эра после Месси: в сборной Аргентины избрали нового капитана
Кристиан Ромеро и Лионель Месси (Фото: cutiromero2, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Защитник Кристиан Ромеро стал новым капитаном сборной Аргентины. 28-летний центральный защитник был избран после того, как Лионель Месси и Николас Отаменди официально объявили о завершении выступлений за "альбисилесте".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание TyC Sports.

Путь Ромеро в сборной и лидерский статус

Кристиан Ромеро дебютировал за национальную команду в июне 2021 года и стал ключевой фигурой в защите аргентинцев. Ранее игрок уже трижды выводил сборную на поле с капитанской повязкой.

В общей сложности он провел 58 матчей за "альбиселесте", в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. В составе сборной центрбек становился чемпионом мира 2022 года, а также дважды выигрывал Копа Америка.

Главными конкурентами Ромеро за роль капитана были голкипер Эмилиано Мартинес и защитник Николас Тальяфико.

Финал Мундиаля и трансферное лето

На недавнем ЧМ-2026 сборная Аргентины в финале уступила сборной Испании со счетом 0:1. Решающий гол в экстра-таймах забил Ферран Торрес.

На клубном уровне Ромеро начал новый этап карьеры - в августе 2026 года 28-летний защитник сменил лондонский "Тоттенхэм" на мадридский "Атлетико", подписав контракт с испанским грандом.

Ранее мы сообщали, что Лионель Месси попал в список претендентов на "Золотой мяч"-2026.

Теги: Футбол Сборная Аргентины
Главные матчи
Кубок Украины 10 сентября 15:30
Нива В - : - Динамо
Лига чемпионов 10 сентября 19:45
ПСВ - : - Шахтер
Лига чемпионов 10 сентября 19:45
Фенербахче - : - Рома
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
"Шахтер" стартует в Лиге чемпионов-2026/27: где и когда смотреть матч против ПСВ "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов-2026/27: где и когда смотреть матч против ПСВ Мудрик снова вне игры: получил неутешительный вердикт в Лондоне и пропустит матчи сборной Мудрик снова вне игры: получил неутешительный вердикт в Лондоне и пропустит матчи сборной Играл в Англии и забивал Франции: клуб УПЛ усилился футболистом европейской сборной Играл в Англии и забивал Франции: клуб УПЛ усилился футболистом европейской сборной
Мнения
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины