Новая эра после Месси: в сборной Аргентины избрали нового капитана

Защитник Кристиан Ромеро стал новым капитаном сборной Аргентины. 28-летний центральный защитник был избран после того, как Лионель Месси и Николас Отаменди официально объявили о завершении выступлений за "альбисилесте".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание TyC Sports .

Путь Ромеро в сборной и лидерский статус

Кристиан Ромеро дебютировал за национальную команду в июне 2021 года и стал ключевой фигурой в защите аргентинцев. Ранее игрок уже трижды выводил сборную на поле с капитанской повязкой.

В общей сложности он провел 58 матчей за "альбиселесте", в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. В составе сборной центрбек становился чемпионом мира 2022 года, а также дважды выигрывал Копа Америка.

Главными конкурентами Ромеро за роль капитана были голкипер Эмилиано Мартинес и защитник Николас Тальяфико.

Финал Мундиаля и трансферное лето

На недавнем ЧМ-2026 сборная Аргентины в финале уступила сборной Испании со счетом 0:1. Решающий гол в экстра-таймах забил Ферран Торрес.

На клубном уровне Ромеро начал новый этап карьеры - в августе 2026 года 28-летний защитник сменил лондонский "Тоттенхэм" на мадридский "Атлетико", подписав контракт с испанским грандом.