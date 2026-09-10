Нова ера після Мессі: в збірній Аргентини обрали нового капітана

Захисник Крістіан Ромеро став новим капітаном збірної Аргентини. 28-річного центрального захисника обрали після того, як Ліонель Мессі та Ніколас Отаменді офіційно оголосили про завершення виступів за "альбісілесте".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання TyC Sports .

Шлях Ромеро у збірній та лідерський статус

Крістіан Ромеро дебютував за національну команду в червні 2021-го року і відтоді став ключовою постаттю в захисті аргентинців. Раніше гравець уже тричі виводив збірну на поле з капітанською пов'язкою.

Загалом він провів 58 матчів за "альбіселесте", в яких відзначився чотирма голами та двома результативними передачами. В складі збірної центрбек ставав чемпіоном світу 2022-го року, а також двічі вигравав Копа Америка.

Головними конкурентами Ромеро за роль капітана були голкіпер Еміліано Мартінес та захисник Ніколас Тальяфіко.

Фінал Мундіалю та трансферне літо

На нещодавньому ЧС-2026 збірна Аргентини у фіналі поступилася збірній Іспанії з рахунком 0:1. Вирішальний гол в екстра-таймах забив Ферран Торрес.

На клубному рівні Ромеро розпочав новий етап кар'єри - у серпні 2026-го року 28-річний захисник змінив лондонський "Тоттенгем" на мадридський "Атлетіко", підписавши контракт з іспанським грандом.