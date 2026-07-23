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Футбол 23 июля 2026 · 16:58

В Норвегии собираются пожаловаться на Инфантино

Глава местной футбольной федерации возмущен "кейсом Балогуна"
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
В Норвегии собираются пожаловаться на Инфантино
Дональд Трамп и Джанни Инфантино

Президент Норвежской федерации футбола Лиси Клавенесс призывает президента FIFA Джанни Инфантино признать ошибку в отмене дисквалификации форварда сборной США Фоларин Балогун во время ЧМ-2026.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Times .

Почему в Норвегии возмущены кейсом Балогуна?

Глава NFF Лиси Клавенесс заявил, что его организация подаст официальную жалобу по этическим нормам по делу о приостановлении дисквалификации Фоларина Балогуна. Вместе с тем он требует президента ФИФА Джанни Инфантино признать, что приостановка дисквалификации была "ошибкой". Клавенесс уверен, что это решение было принято "под внешним давлением".

"Когда вы нарушаете правила таким образом, вы становитесь на скользкий путь, который ставит под угрозу всю игру. Во-первых, этого не должно было случиться. Сейчас очень важно честно общаться по этому поводу. Мы все знаем, что на этот вердикт повлияли внешние силы, и он не прошел должной процедуры", – сказал Клавенесс.

Он также предостерег ФИФА о недопустимости вмешательства политических деятелей в жизнь футбольной организации.

"Если вы начнете таким образом адаптироваться к государственным лидерам и государственной политике, вы измените свое поведение и поведение организации, а также красную линию того, во что должны вмешиваться государственные лидеры. И это произошло", – заявил глава норвежского футбола.

Детали истории Балогуна

Форвард сборной США получил красную карточку в матче против Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Впрочем, вопреки утвержденным правилам, Балогун сыграл в матче 1/8 финала против сборной Бельгии, поскольку FIFA отменила его дисквалификацию.

В FIFA решили заменить дисквалификацию денежным штрафом. Интересно, что это произошло после звонка президента США Дональда Трампа в Джанни Инфантино .

Это решение вызвало негодование со стороны всех ведущих футбольных организаций.

Кстати, итоги чемпионата мира по футболу 2026 года в авторские колонке для Sport RBC.UA подвел комментатор Кирилл Круторогов.

Теги: ЧМ 2026 Футбол
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