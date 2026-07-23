В Норвегии собираются пожаловаться на Инфантино

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Times .

Почему в Норвегии возмущены кейсом Балогуна?

Глава NFF Лиси Клавенесс заявил, что его организация подаст официальную жалобу по этическим нормам по делу о приостановлении дисквалификации Фоларина Балогуна. Вместе с тем он требует президента ФИФА Джанни Инфантино признать, что приостановка дисквалификации была "ошибкой". Клавенесс уверен, что это решение было принято "под внешним давлением".

"Когда вы нарушаете правила таким образом, вы становитесь на скользкий путь, который ставит под угрозу всю игру. Во-первых, этого не должно было случиться. Сейчас очень важно честно общаться по этому поводу. Мы все знаем, что на этот вердикт повлияли внешние силы, и он не прошел должной процедуры", – сказал Клавенесс.

Он также предостерег ФИФА о недопустимости вмешательства политических деятелей в жизнь футбольной организации.

"Если вы начнете таким образом адаптироваться к государственным лидерам и государственной политике, вы измените свое поведение и поведение организации, а также красную линию того, во что должны вмешиваться государственные лидеры. И это произошло", – заявил глава норвежского футбола.

Детали истории Балогуна

Форвард сборной США получил красную карточку в матче против Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Впрочем, вопреки утвержденным правилам, Балогун сыграл в матче 1/8 финала против сборной Бельгии, поскольку FIFA отменила его дисквалификацию.

В FIFA решили заменить дисквалификацию денежным штрафом. Интересно, что это произошло после звонка президента США Дональда Трампа в Джанни Инфантино .

Это решение вызвало негодование со стороны всех ведущих футбольных организаций.