rbc.ua
UA | RU
Четвер, 23 липня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол У Норвегії збираються поскаржитися на Інфантіно
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 23 липня 2026 · 16:58

У Норвегії збираються поскаржитися на Інфантіно

Очільник місцевої футбольної федерації обурений "кейсом Балогуна"
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
У Норвегії збираються поскаржитися на Інфантіно
Дональд Трамп і Джанні Інфантіно

Президент Норвезької федерації футболу Лісі Клавенесс закликає президента FIFA Джанні Інфантіно визнати помилку у скасуванні дискваліфікації форварда збірної США Фоларіна Балогуна під час ЧС-2026.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на The Times.

Чому у Норвегії обурені кейсом Балогуна?

Очільник NFF Лісі Клавенесс заявив, що його організація подасть офіційну скаргу щодо етичних норм у справі про призупинення дискваліфікації Фоларіна Балогуна. Разом із тим, він вимагає президента ФІФА Джанні Інфантіно визнати, що призупинення дискваліфікації було "помилкою". Клавенесс переконаний, що це рішення було ухвалене "під зовнішнім тиском".

"Коли ви порушуєте правила таким чином, ви стаєте на слизький шлях, який ставить під загрозу всю гру. По-перше, цього не мало статися. Зараз дуже важливо чесно спілкуватися з цього приводу. Ми всі знаємо, що на цей вердикт вплинули зовнішні сили, і він не пройшов належної процедури", – сказав Клавенесс.

Він також застеріг ФІФА щодо неприпустимості втручання політичних діячів у життя футбольної організації.

"Якщо ви почнете таким чином адаптуватися до державних лідерів та державної політики, ви зміните свою поведінку та поведінку організації, а також червону лінію того, у що повинні втручатися державні лідери. І це сталося", – заявив очільник норвезького футболу.

Деталі історії Балогуна

Форвард збірної США отримав червону картку у матчі проти Боснії і Герцеговини в матчі 1/16 фіналу ЧС-2026. Утім, попри затверджені правила, Балогун зіграв у матчі 1/8 фіналу проти збірної Бельгії, оскільки FIFA скасувала його дискваліфікацію.

У FIFA вирішили замінити дискваліфікацію грошовим штрафом. Цікаво, що це сталося після дзвінка президента США Дональда Трампа до Джанні Інфантіно.

Це рішення викликало велике обурення з боку усіх провідних футбольних організацій.

До речі, підсумки чемпіонату світу з футболу 2026 в авторські колонці для Sport RBC.UA підбив коментатор Кирило Круторогов.

Теги: ЧС 2026 Футбол
Головні матчі
Ліга Європи 23 липня 20:00
Динамо - : - ПАОК
Ліга конференцій 23 липня 21:00
Полісся - : - Копенгаген
Ліга конференцій 23 липня 21:30
ЛНЗ - : - Гент
Головні новини
"Полісся" – "Копенгаген": прогноз експерта та букмекерів "Полісся" – "Копенгаген": прогноз експерта та букмекерів "Динамо" офіційно продовжило контракт із найкращим бомбардиром УПЛ "Динамо" офіційно продовжило контракт із найкращим бомбардиром УПЛ "У Європі так не грають": Філіппов про "Копенгаген", Ротаня і нове "Полісся" "У Європі так не грають": Філіппов про "Копенгаген", Ротаня і нове "Полісся"
Точки зору
Михайло Метревелі
Українські клуби у єврокубках: чого чекати від "Динамо", "Полісся" та "ЛНЗ" Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Максим Гайовий
Сушкін та Грищук будуть легітимними у національній збірній України Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Кирило Круторогов
Після такого чемпіонату світу потрібна перерва від футболу Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Вадим Шевякін
Чому Іспанія заслужено виграла чемпіонат світу з футболу Вадим Шевякін Спортивний коментатор, журналіст, футбольний експерт