У Норвегії збираються поскаржитися на Інфантіно

Чому у Норвегії обурені кейсом Балогуна?

Очільник NFF Лісі Клавенесс заявив, що його організація подасть офіційну скаргу щодо етичних норм у справі про призупинення дискваліфікації Фоларіна Балогуна. Разом із тим, він вимагає президента ФІФА Джанні Інфантіно визнати, що призупинення дискваліфікації було "помилкою". Клавенесс переконаний, що це рішення було ухвалене "під зовнішнім тиском".

"Коли ви порушуєте правила таким чином, ви стаєте на слизький шлях, який ставить під загрозу всю гру. По-перше, цього не мало статися. Зараз дуже важливо чесно спілкуватися з цього приводу. Ми всі знаємо, що на цей вердикт вплинули зовнішні сили, і він не пройшов належної процедури", – сказав Клавенесс.

Він також застеріг ФІФА щодо неприпустимості втручання політичних діячів у життя футбольної організації.

"Якщо ви почнете таким чином адаптуватися до державних лідерів та державної політики, ви зміните свою поведінку та поведінку організації, а також червону лінію того, у що повинні втручатися державні лідери. І це сталося", – заявив очільник норвезького футболу.

Деталі історії Балогуна

Форвард збірної США отримав червону картку у матчі проти Боснії і Герцеговини в матчі 1/16 фіналу ЧС-2026. Утім, попри затверджені правила, Балогун зіграв у матчі 1/8 фіналу проти збірної Бельгії, оскільки FIFA скасувала його дискваліфікацію.

У FIFA вирішили замінити дискваліфікацію грошовим штрафом. Цікаво, що це сталося після дзвінка президента США Дональда Трампа до Джанні Інфантіно.

Це рішення викликало велике обурення з боку усіх провідних футбольних організацій.