"Никогда этого не забуду": Срна рассказал, как спас Роналду в Киеве

Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал, как в канун киевского финала Лиги чемпионов-2018 помог звезде "Реала" Криштиану Роналду с размещением семьи. В ответ тот сделал доброе дело для ребенка из Украины.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Дарио Срны Дмитрию Гордону.

Проблема с жильем в Киеве

В преддверии финального матча в столице Украины возник ажиотаж с гостиничными номерами. Дарио Срна заранее забронировал 15 номеров для своих близких, что и стало спасением для обладателя "Золотого мяча".

Перед игрой Срни позвонил по телефону его партнер по сборной Хорватии Лука Модрич с просьбой выручить Роналду - по его словам, португалец срочно искал три номера для своей семьи.

Срна без колебаний отдал собственное бронирование и лично оплатил счет за номера. После этого Роналду лично позвонил по телефону хорвату со словами искренней благодарности.

"Набирает Роналду: "Очень спасибо, очень спасибо". "Без проблем. Счет, говорю, решен. Оплатил", - рассказал Срна.

Благородный ответ Роналду

История получила трогательное продление через несколько месяцев в Мадриде. Срну попросили поддержать больного мальчика из Украины. Когда хорват обратился к Роналду с просьбой записать видео или футболку, тот сразу вспомнил киевскую услугу.

Португалец заявил, что никогда этого не забудет и не только отправил видеообращение и подарил билет, но и полностью помог ребенку.

"Он сделал все: и билет, и видео отправил парню", - добавил хорват.