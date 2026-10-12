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Футбол 12 октября 2026 · 18:50

"Даже не удосужился поприветствовать": звезду "Челси" Палмера разнесли из-за видео с фанатами

Лидер лондонцев попал в громкий скандал после матча АПЛ
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Даже не удосужился поприветствовать": звезду "Челси" Палмера разнесли из-за видео с фанатами
Коул Палмер (фото: instagram.com/chelseafc)
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Атакующий полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер оказался в центре громкого скандала. Английский футболист возмутил сообщество болельщиков своим поведением сразу же после разгромной победы "синих" в чемпионате Англии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Daily Mail.

Прошел мимо юных болельщиков

После уверенной победы "Челси" над "Борнмутом" со счетом 5:1 Палмер покидал стадион "Стэмфорд Бридж" вместе со своей девушкой Оливией Холдер. Возле арены 24-летнего звездного игрока ждала толпа детей и подростков, умолявших об автографе или общем фото.

Однако футболист натянул капюшон, держал руки в карманах и демонстративно прошел мимо юных поклонников, полностью проигнорировав их просьбы. Видео этого эпизода быстро разлетелось по сети и вызвало волну возмущения среди болельщиков лондонского клуба.

Сокрушительная реакция соцсетей

Болельщики в социальных сетях не стеснялись в выражениях, называя такое поведение высокомерным. Многие отметили, что игрок с зарплатой в 220 тысяч фунтов в неделю мог бы уделить хотя бы минуту детям, которые часами ждали его возле арены.

Скандальный инцидент произошел в день, когда "Челси" официально объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с Палмером. Английский полузащитник продлил контракт с лондонским клубом до 2034 года.

Ранее стало известно, что клуб Миколенко неожиданно выставили на продажу .

Теги: Футбол Челси
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