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Футбол 12 жовтня 2026 · 18:50

"Навіть не спромігся привітатися": зірку "Челсі" Палмера рознесли через відео з фанатами

Лідер лондонців потрапив у гучний скандал після матчу АПЛ
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Навіть не спромігся привітатися": зірку "Челсі" Палмера рознесли через відео з фанатами
Коул Палмер (фото: instagram.com/chelseafc)
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Атакувальний півзахисник лондонського "Челсі" Коул Палмер опинився в центрі гучного скандалу. Англійський футболіст обурив спільноту вболівальників своєю поведінкою одразу після розгромної перемоги "синіх" у чемпіонаті Англії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Daily Mail.

Пройшов повз юних уболівальників

Після впевненої перемоги "Челсі" над "Борнмутом" із рахунком 5:1 Палмер залишав стадіон "Стемфорд Брідж" разом зі своєю дівчиною Олівією Холдер. Біля арени на 24-річного зіркового гравця чекав натовп дітей та підлітків, які благали про автограф чи спільне фото.

Утім, футболіст натягнув капюшон, тримав руки в кишенях і демонстративно пройшов повз юних шанувальників, повністю проігнорувавши їхні прохання. Відео епізоду швидко потрапило в мережу та викликало хвилю обурення серед прихильників лондонського клубу.

Нищівна реакція соцмереж

Уболівальники у соціальних мережах не добирали слів, називаючи таку поведінку зверхньою. Багато хто зауважив, що гравець із зарплатою у 220 тисяч фунтів на тиждень міг приділити бодай хвилину дітям, які годинами чекали на нього біля арени.

Скандальний інцидент стався у день, коли "Челсі" офіційно оголосив про підписання нової довгострокової угоди з Палмером. Британський півзахисник продовжив свій контракт із лондонським клубом до 2034 року.

Раніше стало выдомо, що клуб Миколенка несподівано виставили на продаж.

Теги: Футбол Челси
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