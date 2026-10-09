Клуб українця в АПЛ несподівано виставили на продаж: офіційна заява

Англійський футбольний клуб "Евертон", за який виступає захисник збірної України Віталій Миколенко, може змінити власника. Американська інвестиційна група The Friedkin Group (TFG) випустила офіційну заяву про продаж контрольного пакету акцій.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт клубу .

Чому американці продають "Евертон"

Як зазначається в офіційній заяві компанії, на момент придбання "ірисок" клуб зіткнувся зі значною фінансовою невизначеністю та труднощами. Головними завданнями для нових власників були стабілізація ситуації, інвестиції в майбутнє та допомога із завершенням будівництва нового стадіону.

Тепер, коли фундаментальні проблеми вирішено, TFG готова розглянути пропозиції від нових інвесторів, які зможуть забезпечити подальший розвиток команди. При цьому керівництво наголошує, що прийматиме пропозиції лише від тих покупців, які гарантують збереження та примноження спортивних здобутків клубу.

Поточний стан команди та майбутнє Миколенка

Новина про продаж стала несподіванкою на тлі непоганих результатів "Евертона" в поточній кампанії Англійської прем'єр-лиги. Мерсисайдці наразі посідають сьоме місце в турнірній таблиці, маючи в активі 9 очок після 5-ти стартових турів.

Для українського захисника Віталія Миколенка це може означати новий етап у кар'єрі залежно від того, хто саме стане новим власником клубу та якою буде подальша стратегія розвитку команди.

Поки тривають пошуки інвесторів, компанія TFG обіцяє продовжувати всебічну підтримку колективу.