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Футбол 02 октября 2026 · 18:04

"Нас недохваливают": Ротань возмутился отношением украинских СМИ к "Полесью"

Тренер житомирян рассказал, чего не хватает команде в информационном пространстве
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Нас недохваливают": Ротань возмутился отношением украинских СМИ к "Полесью"
Руслан Ротань (фото: ФК "Полесье")
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Главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань оценил внимание к команде после успешного старта сезона. Наставник также объяснил, как реагирует на возможные похвалы своих подопечных.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ротань хочет больше позитива

Ротань отметил, что, по его мнению, команду и ее футболистов скорее недооценивают, чем перехваливают. Тренер обратил внимание на результаты "Полесья" и работу, которую его подопечные выполняют на футбольном поле.

"Я бы наоборот сказал, что нас не недохваливают на сегодняшний день. Я имею в виду не нас, а футболистов. Они делают большую работу, они делают результат на футбольном поле", - сказал наставник.

По словам Ротаня, в публикациях после матчей "Полесья" часто можно встретить акцент на том, что следующий тур все расставит по своим местам. Из-за этого, по его мнению, команде не всегда уделяют достаточно внимания как лидеру чемпионата.

"То, что я вижу в интервью, в отчетах о матчах, то нам всегда дают такие прогнозы, что следующий тур все расставит. Где-то нет того уважения к команде, которая идет на первом месте. Поэтому хочется, конечно, чтобы было больше информации, больше также позитива, что касается команды", - объяснил Ротань.

Тренер не боится перехвалить футболистов

В то же время наставник "Полесья" не считает проблемой возможные чрезмерные похвалы в адрес его подопечных. По словам Ротаня, это уже задача тренерского штаба - не позволить футболистам потерять концентрацию.

"Что касается перехваливания, то это уже, наверное, работа тренерского штаба. Пусть и перехваливают, мы будем ставить их на место для того, чтобы они понимали, что это только часть работы", - отметил тренер.

Руслан Ротань пообщался с представителями СМИ во время Media Game. Мероприятие было организовано ФК "Полесье" (Житомир) при поддержке официального спонсора GGBET.

Media Game - специальный проект ФК "Полесье" при поддержке официального спонсора GGBET, в рамках которого журналисты на один день стали частью команды. Они приняли участие в тренировке, заглянули за кулисы клуба и получили возможность изнутри увидеть, как команда готовится к матчам и что остается за пределами футбольного поля.

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Теги: Футбол Полесье Руслан Ротань
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