"Нас недохваливают": Ротань возмутился отношением украинских СМИ к "Полесью"

Главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань оценил внимание к команде после успешного старта сезона. Наставник также объяснил, как реагирует на возможные похвалы своих подопечных.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Ротань отметил, что, по его мнению, команду и ее футболистов скорее недооценивают, чем перехваливают. Тренер обратил внимание на результаты "Полесья" и работу, которую его подопечные выполняют на футбольном поле.
"Я бы наоборот сказал, что нас не недохваливают на сегодняшний день. Я имею в виду не нас, а футболистов. Они делают большую работу, они делают результат на футбольном поле", - сказал наставник.
По словам Ротаня, в публикациях после матчей "Полесья" часто можно встретить акцент на том, что следующий тур все расставит по своим местам. Из-за этого, по его мнению, команде не всегда уделяют достаточно внимания как лидеру чемпионата.
"То, что я вижу в интервью, в отчетах о матчах, то нам всегда дают такие прогнозы, что следующий тур все расставит. Где-то нет того уважения к команде, которая идет на первом месте. Поэтому хочется, конечно, чтобы было больше информации, больше также позитива, что касается команды", - объяснил Ротань.
В то же время наставник "Полесья" не считает проблемой возможные чрезмерные похвалы в адрес его подопечных. По словам Ротаня, это уже задача тренерского штаба - не позволить футболистам потерять концентрацию.
"Что касается перехваливания, то это уже, наверное, работа тренерского штаба. Пусть и перехваливают, мы будем ставить их на место для того, чтобы они понимали, что это только часть работы", - отметил тренер.
Руслан Ротань пообщался с представителями СМИ во время Media Game. Мероприятие было организовано ФК "Полесье" (Житомир) при поддержке официального спонсора GGBET.
Media Game - специальный проект ФК "Полесье" при поддержке официального спонсора GGBET, в рамках которого журналисты на один день стали частью команды. Они приняли участие в тренировке, заглянули за кулисы клуба и получили возможность изнутри увидеть, как команда готовится к матчам и что остается за пределами футбольного поля.
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