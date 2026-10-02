"Нас недохвалюють": Ротань обурився ставленням українських ЗМІ до "Полісся"

Головний тренер житомирського "Полісся" Руслан Ротань оцінив увагу до команди після успішного старту сезону. Наставник також пояснив, як реагує на можливі похвали своїх підопічних.

Ротань хоче більше позитиву

Ротань зазначив, що, на його думку, команду та її футболістів радше недооцінюють, ніж перехвалюють. Тренер звернув увагу на результати "Полісся" та роботу, яку його підопічні виконують на футбольному полі.

"Я б навпаки сказав, що нас не недохвалюють на сьогодні. Я маю на увазі не нас, а футболістів. Вони роблять велику роботу, вони роблять результат на футбольному полі", - сказав наставник.

За словами Ротаня, у публікаціях після матчів "Полісся" часто можна зустріти акцент на тому, що наступний тур усе розставить на свої місця. Через це, на його думку, команді не завжди приділяють достатньо уваги як лідеру чемпіонату.

"Те, що я бачу в інтерв'ю, у звітах про матчі, то нам завжди дають такі прогнози, що наступний тур все розставить. Десь немає тієї поваги до команди, яка йде на першому місці. Тому хочеться, звісно, щоб було більше інформації, більше також позитиву, що стосується команди", - пояснив Ротань.

Тренер не боїться перехвалити футболістів

Водночас наставник "Полісся" не вважає проблемою можливі надмірні похвали на адресу його підопічних. За словами Ротаня, це вже завдання тренерського штабу - не дозволити футболістам втратити концентрацію.

"Що стосується перехвалювання, то це вже, мабуть, робота тренерського штабу. Нехай і перехвалюють, ми будемо ставити їх на місце для того, щоб вони розуміли, що це тільки частина роботи", - зазначив тренер.

Руслан Ротань поспілкувався з представниками ЗМІ під час Media Game. Захід було організовано ФК "Полісся" (Житомир) за підтримки офіційного спонсора GGBET.

Media Game - спеціальний проєкт ФК "Полісся" за підтримки офіційного спонсора GGBET, у межах якого журналісти на один день стали частиною команди. Вони долучилися до тренування, зазирнули за лаштунки клубу та отримали можливість побачити зсередини, як команда готується до матчів і що залишається поза межами футбольного поля.