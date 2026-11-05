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Футбол 05 ноября 2026 · 07:53

Надаль стал боссом Лунина: легенда тенниса получил власть в "Реале"

Испанский гранд объявил об официальном назначении культового спортсмена
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Надаль стал боссом Лунина: легенда тенниса получил власть в "Реале"
Рафаэль Надаль (фото: Getty Images)

Мадридский "Реал" пополнил руководство клуба знаковой фигурой мирового спорта. К совету директоров испанского гранда присоединился легендарный теннисист Рафаэль Надаль, с детства поддерживающий "сливочных".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт клуба.

Новая роль легенды

Решение о включении титулованного спортсмена в состав совета директоров было принято на заседании 4 ноября 2026 года. Окончательно утвердить его в новой должности должна Генеральная ассамблея членов-представителей "Королевского клуба", заседание которой запланировано на 21 ноября.

Новый функционер мадридцев не скрывает своего восторга и поделился эмоциями в соцсетях, опубликовав детское фото в форме "сливочных".

"Я хочу поблагодарить президента Флорентино Переса и Совет, которые предложили мне стать членом Совета директоров мадридского "Реала". Я принял это предложение с большим энтузиазмом, желанием учиться и отдавать все, что могу", – заявил легендарный спортсмен.

Почему "Реал" выбрал Надаля

В "Королевском клубе" присоединение легенды к руководству восприняли с большим воодушевлением.

"Он олицетворяет гораздо больше, чем просто свои достижения: его талант, постоянное стремление к самосовершенствованию, способность к самопожертвованию, бойцовский дух, скромность, уважение как к соперникам, так и к партнерам по команде делают его образцовой личностью. Эти ценности являются основой идентичности "Реал" Мадрид", – говорится в заявлении испанского гранда.

С детства – за "сливочных"

Новоявленный босс мадридцев поддерживает клуб с самого детства. Его членский билет в "Реале" имеет номер 67 778, а с марта 2017 года он является почетным членом "галактикос". Звезду тенниса часто можно увидеть в VIP-ложе стадиона "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, Рафаэль Надаль завершил профессиональную карьеру в 2024 году. За время выступлений он завоевал 92 титула в одиночном разряде, среди которых 22 трофея турниров Grand Slam (в том числе рекордные 14 побед на Ролан Гаррос) и 36 кубков серии Мастерс. Также в его активе две золотые олимпийские медали, пять Кубков Дэвиса в составе сборной Испании и продолжительный период в статусе первой ракетки мира.

Ранее стало известно, что Паулу Фонсека официально возглавил лиссабонский "Спортинг".

Теги: Футбол Рафаэль Надаль Реал Андрей Лунин
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