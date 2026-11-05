rbc.ua
UA | RU
Четвер, 05 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Надаль став босом Луніна: легенда тенісу отримав владу в "Реалі"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 05 листопада 2026 · 07:53

Надаль став босом Луніна: легенда тенісу отримав владу в "Реалі"

Іспанський гранд оголосив про офіційне призначення культового спортсмена
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Надаль став босом Луніна: легенда тенісу отримав владу в "Реалі"
Рафаель Надаль (фото: Getty Images)

Мадридський "Реал" поповнив керівництво клубу знаковою постаттю світового спорту. До ради директорів іспанського гранда долучився легендарний тенісист Рафаель Надаль, який із дитинства підтримує "вершкових".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт клубу.

Нова роль легенди

Рішення про включення титулованого спортсмена до складу ради директорів було ухвалене на засіданні 4 листопада 2026 року. Остаточно ратифікувати його на новій посаді має Генеральна асамблея членів-представників "Королівського клубу", засідання якої заплановане на 21 листопада.

Новий функціонер мадридців не приховує свого захоплення та поділився емоціями у соцмережах, виклавши дитяче фото у формі "вершкових".

"Я хочу подякувати президенту Флорентіно Пересу та Раді, які запропонували мені стати членом Ради директорів мадридського "Реала". Я прийняв цю пропозицію з великим ентузіазмом, бажанням навчатися та дати все, що можу", – заявив легендарний спортсмен.

Чому "Реал" обрав Надаля

У "Королівському клубі" приєднання легенди до керівництва сприйняли з великим натхненням.

"Він уособлює набагато більше, ніж просто свої успіхи: його талант, постійне прагнення до самовдосконалення, здатність до самопожертви, бійцівський дух, скромність, повага як до суперників, так і до партнерів по команді роблять його взірцевою постаттю. Ці цінності є основою ідентичності "Реал" Мадрид", – йдеться у заяві іспанського гранда.

З дитинства – за "вершкових"

Новоспечений бос мадридців є прихильником клубу з самого дитинства. Його членський квиток у "Реалі" має номер 67 778, а з березня 2017 року він є почесним членом "галактікос". Зірку тенісу часто можна побачити у VIP-ложі стадіону "Сантьяго Бернабеу".

Нагадаємо, Рафаель Надаль завершив професійну кар'єру у 2024 році. За час виступів він здобув 92 титули в одиночному розряді, серед яких 22 трофеї турнірів Grand Slam (зокрема рекордні 14 перемог на Ролан Гаррос) та 36 кубків серії Мастерс. Також у його доробку дві золоті олімпійські медалі, п'ять Кубків Девіса у складі збірної Іспанії та тривалий період у статусі першої ракетки планети.

Раніше стало відомо, що Паулу Фонсека офіційно очолив лісабонський "Спортінг".

Теги: Футбол Рафаэль Надаль Реал Андрій Лунін
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Домчак дебютував у Лізі чемпіонів, "Комо" забив дев'ять голів "Лансу": всі результати вечора Домчак дебютував у Лізі чемпіонів, "Комо" забив дев'ять голів "Лансу": всі результати вечора Семиразовий володар Кубка Стенлі приєднався до тренерського штабу збірної України Семиразовий володар Кубка Стенлі приєднався до тренерського штабу збірної України "Ліверпуль" сенсаційно програв "Фенербахче", "Реал" вирвав перемогу в Афінах у Лізі чемпіонів "Ліверпуль" сенсаційно програв "Фенербахче", "Реал" вирвав перемогу в Афінах у Лізі чемпіонів
Точки зору
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Олександр Чепілко
Канело має перемагати Мбіллі. Але легко йому точно не буде Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач