Моуринью и Мбаппе покорили Ла Лигу: "Реал" получил сразу две награды октября

Мадридский "Реал" получил сразу две индивидуальные награды по итогам октября в испанской Ла Лиге. Жозе Моуринью признали лучшим тренером месяца, а Килиана Мбаппе - лучшим футболистом.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные сообщения от Ла Лиги.
Наставник мадридского "Реала" Жозе Моуринью признан лучшим тренером Ла Лиги по итогам октября.
Под руководством португальского специалиста "сливочные" одержали три победы в трех матчах чемпионата. Особенно важным стал успех в выездном Эль-Классико, где "Реал" обыграл "Барселону" со счетом 2:1 и нанес каталонцам первое поражение в нынешнем розыгрыше Примеры.
Также мадридцы победили "Вильярреал" (4:1) и "Севилью" (1:0). Для Моуринью эта награда стала первой в текущем сезоне.
В тройку лучших тренеров октября также вошли Пеллегрино Матараццо из "Реал" Сосьедад и Диего Симеоне из "Атлетико".
Лучшим футболистом октября в Ла Лиге стал нападающий "Реала" Килиан Мбаппе. Француз также помог мадридцам выиграть все три матча чемпионата в течение месяца.
Форвард отметился двумя голами в поединке с "Севильей", а затем оформил еще один дубль в гостевом Эль-Классико против "Барселоны". Эти результаты помогли "Реалу" сократить отставание от лидера чемпионата.
В голосовании за звание лучшего игрока месяца Мбаппе опередил Ламина Ямаля из "Барселоны", Гонсалу Гедеша из "Реал" Сосьедада, Алекса Гримальдо из "Атлетико" и Матиаса Дитуро из "Эльче".
После октябрьских побед мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 30 очков.
В следующем туре команда Моуринью сыграет на домашнем стадионе против "Сельты". Матч запланирован на 21 ноября.
Ранее мы также рассказывали, что в погоне за награду Golden Boy 2026 года Ламин Ямаль уступил своему партнеру по команде.