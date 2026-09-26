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Футбол 26 сентября 2026 · 21:53

Молодежная сборная Украины спасла матч с Турцией, но упустила шансы на Евро-2027

Команда Дмитрия Михайленко дважды проигрывала по ходу встречи
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Молодежная сборная Украины спасла матч с Турцией, но упустила шансы на Евро-2027
Молодежная сборная Украины U-21 (фото: УАФ)
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Сборная Украины по футболу (U-21) провела матч отборочного цикла на Евро-2027 против сборной Турции. Команда Дмитрия Михайленко не смогла выиграть – матч завершился вничью 2:2, однако украинская команда потеряла даже математические шансы на выход в финальную часть турнира.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Ход матча Украина – Турция

Первый тайм остался за турецкой командой: они забили два мяча. На 12-й минуте Ильхан воспользовался грубой ошибкой Назара Домчака, а на 33-й минуте Хабешоглу удвоил преимущество турецкой команды.

В начале второго тайма украинцы проявили характер: сначала Даниил Кревсун отыграл один мяч, попав в нижний угол. Эта атака, кстати, началась с вбрасывания из-за боковой линии.

Второй мяч украинцы забили на 82-й минуте: Рамик Гаджиев изрядно приложился по мячу из пределов штрафной. Однако времени на спасение сборной Украины уже не хватило – 2:2 в итоге.

Евро-2027 U-21. Отборочный цикл

Украина – Турция – 2:2

Голы : Кревсун, 47; Гаджиев, 82 – Э. Ильхан, 12; Хабешоглу, 33.

Молодежная сборная Украины спасла матч с Турцией, но упустила шансы на Евро-2027

Турнирные перспективы Украины U-21

К сожалению, ничья с Турцией не оставила Украине даже теоретические шансы на продолжение борьбы за выход в финальную часть турнира. Украинская команда провела 7 матчей в этом квалификационном турнире и набрала 9 баллов. Столько же очков у Турции.

Даже если предположить, что турки проиграют в последнем туре, а Украина выиграет, то по равенству очков первым показателем сравнения есть личные встречи. Кроме сегодняшней ничьей, Украина проигрывала Турции в этом отборе (0:1), следовательно, по равенству баллов Турция все равно будет иметь приоритет.

Турнирная таблица группы H

  1. Хорватия – 16
  2. Турция – 12
  3. Украина – 9
  4. Венгрия – 3
  5. Литва – 2

Читайте также, как сборная Украины победила Венгрию в матче Лиги наций УЕФА.

Теги: Футбол
Главные матчи
Лига наций 26 сентября 16:00
Словения - : - Шотландия
Лига наций 26 сентября 21:45
Чехия - : - Хорватия
Лига наций 26 сентября 21:45
Англия - : - Испания
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