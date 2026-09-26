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Футбол 26 вересня 2026 · 21:53

Молодіжна збірна України врятувала матч з Туреччиною, але втратила шанси на Євро-2027

Команда Дмитра Михайленка двічі програвала по ходу зустрічі
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Молодіжна збірна України врятувала матч з Туреччиною, але втратила шанси на Євро-2027
Молодіжна збірна України U-21 (фото: УАФ)
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Збірна України з футболу (U-21) провела матч відбіркового циклу на Євро-2027 проти збірної Туреччини. Команда Дмитра Михайленка не змогла виграти – матч завершився внічию 2:2, однак українська команда втратила навіть математичні шанси на вихід до фінальної частини турніру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Хід матчу Україна – Туреччина

Перший тайм залишився за турецькою командою: вони забили два м'ячі. На 12-й хвилині Ільхан скористався грубою помилкою Назара Домчака, а на 33-й хвилині Хабешоглу подвоїв перевагу турецької команди.

На початку другого тайму українці проявили характер: спочатку Данило Кревсун відіграв одного м'яча, поціливши в нижній кут. Ця атака, до речі, розпочалася з вкидання з-за бокової лінії.

Другий м'яч українці забили на 82-й хвилині: Рамік Гаджиєв добряче приклався по м'ячу з меж штрафного майданчику. Однак часу на порятунок збірній України вже не вистачило – 2:2 у підсумку.

Євро-2027 U-21. Відбірковий цикл

Україна – Туреччина – 2:2

Голи: Кревсун, 47; Гаджиєв, 82 – Е. Ільхан, 12; Хабешоглу, 33.

Молодіжна збірна України врятувала матч з Туреччиною, але втратила шанси на Євро-2027

Турнірні перспективи України U-21

На жаль, нічия із Туреччиною не залишила Україні навіть теоретичних шансів на продовження боротьби за вихід до фінальної частини турніру. Українська команда провела 7 матчів у цьому кваліфікаційному турнірі і набрала 9 балів. Стільки ж очок має і Туреччина.

Навіть якщо припустити, що турки програють в останньому турі, а Україна виграє, то за рівністю очок першим показником порівняння є особисті зустрічі. Окрім сьогоднішньої нічиєї, Україна програвала Туреччині у цьому відборі (0:1), відтак за рівністю балів Туреччина все одно матиме пріоритет.

Турнірна таблиця групи H

  1. Хорватія – 16
  2. Туреччина – 12
  3. Україна – 9
  4. Угорщина – 3
  5. Литва – 2

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Теги: Футбол
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