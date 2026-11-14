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Футбол 14 ноября 2026 · 10:30

Минус три футболиста: Украина определила заявку на матч с Северной Ирландией

В список на поединок пятого тура Лиги наций вошли 23 игрока из общей заявки в 26 футболистов
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Минус три футболиста: Украина определила заявку на матч с Северной Ирландией
Мальдера определился с заявкой на матч (Фото:

Сборная Украины по футболу определилась с заявкой на матч пятого тура Лиги наций против Северной Ирландии. В список главного тренера Андреа Мальдеры вошли 23 футболиста, в то время как трое игроков не попали в состав на поединок.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Кто не попал в заявку Украины

На матч против Северной Ирландии тренерский штаб сборной Украины не включил защитника Валерия Бондаря, полузащитника Николая Шапаренко и вингера Александра Назаренко.

Накануне встречи Андреа Мальдера сообщал, что Шапаренко пропустит игру из-за плохого самочувствия, а Бондарь – из-за усталости.

Всего в заявку национальной команды вошли 23 футболиста.

Полная заявка сборной Украины:

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Потрошитель ("Шахтер"), Георгий Ермаков ("Харьков").

Защитники: Николай Матвиенко ("Шахтер"), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба - "Полесье"), Илья Крупский ("Харьков"), Тарас Михавко ("Динамо"), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Виталий Миколенко ("Эвертон").

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба - "Шахтер"), Александр Андриевский ("Полесье"), Иван Варфоломеев ("Линкольн", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Алексей Кащук ("Карабах", Азербайджан).

Нападающие: Игорь Краснопир ("Полесье"), Даниил Сикан ("Андерлехт", Бельгия), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Артем Довбик ("Болонья", Италия).

Украина борется за улучшение турнирного положения

В четырех предыдущих матчах Лиги наций сезона-2026/27 сборная Украины набрала четыре очка.

На старте турнира "сине-желтые" минимально победили Венгрию (1:0), а затем сыграли вничью с Грузией (0:0). После этого украинцы потерпели разгромное поражение от Северной Ирландии (0:3), а в ответном матче уступили венграм (1:2).

Следующий поединок против Северной Ирландии состоится в субботу, 14 ноября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Раньше мы рассказывали, где и когда смотреть матч Северная Ирландия – Украина в Лиге наций.

Теги: Футбол Лига наций
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