Мы не должны идти по пути дискриминации: в "Полесье" отреагировали на новый лимит на легионеров

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление Владимира Загурского на официальном сайте "Полесья" .

Нейтралитет в конфликте "Динамо" и "Шахтера"

Глава житомирян отметил, что клуб видит конфликт между грандами украинского футбола. Но "Полесье" не собирается становиться на сторону ни одной из сторон в публичном споре. Вместо этого клуб полностью разделяет вектор, задекларированный Украинской ассоциацией футбола.

"Наша позиция консолидирована с позицией УАФ: если украинские футболисты не считаются легионерами в странах ЕС, то и игроки с паспортами Евросоюза не должны иметь статус легионеров в Украине. Мы не должны идти по пути дискриминации", - подчеркнул Загурский.

Инвестиции вместо запретов и новая инициатива

По словам гендиректора, президент клуба Геннадий Буткевич неоднократно отмечал: вместо искусственных ограничений следует сосредоточиться на создании условий для роста собственных питомцев. Речь идет о развитии инфраструктуры, финансировании детско-юношеских академий, подготовке качественных тренерских кадров и предоставлении преференций местным футболистам.

В то же время, "Полесье" выдвинуло конкретное конструктивное предложение для обсуждения среди клубов УПЛ. Проработать обязательное правило, согласно которому с сезона-2027/28 в составе каждой команды на поле постоянно должен находиться по меньшей мере один украинский игрок до 21 года.