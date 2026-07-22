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Футбол 22 июля 2026 · 17:10

Мы не должны идти по пути дискриминации: в "Полесье" отреагировали на новый лимит на легионеров

В житомирском клубе считают искусственные дискриминационные лимиты
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Мы не должны идти по пути дискриминации: в "Полесье" отреагировали на новый лимит на легионеров
Житомиряне поддерживают позицию УАФ (Фото: polissyafc.com)

Официальную позицию клуба высказал генеральный директор житомирян. Он подчеркнул, что искусственные ограничения только вредят развитию отечественного футбола.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление Владимира Загурского на официальном сайте "Полесья".

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Глава житомирян отметил, что клуб видит конфликт между грандами украинского футбола. Но "Полесье" не собирается становиться на сторону ни одной из сторон в публичном споре. Вместо этого клуб полностью разделяет вектор, задекларированный Украинской ассоциацией футбола.

"Наша позиция консолидирована с позицией УАФ: если украинские футболисты не считаются легионерами в странах ЕС, то и игроки с паспортами Евросоюза не должны иметь статус легионеров в Украине. Мы не должны идти по пути дискриминации", - подчеркнул Загурский.

Инвестиции вместо запретов и новая инициатива

По словам гендиректора, президент клуба Геннадий Буткевич неоднократно отмечал: вместо искусственных ограничений следует сосредоточиться на создании условий для роста собственных питомцев. Речь идет о развитии инфраструктуры, финансировании детско-юношеских академий, подготовке качественных тренерских кадров и предоставлении преференций местным футболистам.

В то же время, "Полесье" выдвинуло конкретное конструктивное предложение для обсуждения среди клубов УПЛ. Проработать обязательное правило, согласно которому с сезона-2027/28 в составе каждой команды на поле постоянно должен находиться по меньшей мере один украинский игрок до 21 года.

Ранее мы сообщали, что новый лимит на легионеров в УПЛ оказался под угрозой. А также привели заявление гендиректора "горняков" о якобы попытке отменить европейские нормы в украинском футболе.

Теги: Футбол УПЛ
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