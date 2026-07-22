Ми не маємо йти шляхом дискримінації: у "Поліссі" відреагували на новий ліміт на легіонерів

Офіційну позицію клубу висловив генеральний директор житомирян. Він наголосив, що штучні обмеження лише шкодять розвитку вітчизняного футболу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заяву Володимира Загурського на офіційному сайті "Полісся" .

Нейтралітет у конфлікті "Динамо" та "Шахтаря"

Керівник житомирян зазначив, що клуб бачить конфлікт між грандами українського футболу. Але "Полісся" не збирається ставати на бік жодної зі сторін у публічній суперечці. Натомість клуб повністю поділяє вектор, задекларований Українською асоціацією футболу.

"Наша позиція консолідована з позицією УАФ: якщо українські футболісти не вважаються легіонерами в країнах ЄС, то й гравці з паспортами Євросоюзу не повинні мати статус легіонерів в Україні. Ми не маємо йти шляхом дискримінації", - наголосив Загурський.

Інвестиції замість заборон та нова ініціатива

За словами гендиректора, президент клубу Геннадій Буткевич неодноразово наголошував: замість штучних обмежень варто зосередитися на створенні умов для зростання власних вихованців. Йдеться про розбудову інфраструктури, фінансування дитячо-юнацьких академій, підготовку якісних тренерських кадрів та надання преференцій місцевим футболістам.

Водночас "Полісся" висунуло конкретну конструктивну пропозицію для обговорення серед клубів УПЛ. Пропрацювати обов'язкове правило, згідно з яким із сезону-2027/28 у складі кожної команди на полі постійно має перебувати щонайменше один український гравець віком до 21 року.