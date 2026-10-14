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Футбол 14 октября 2026 · 15:58

"Мы играли двумя мячами": легенда "Динамо" рассказал, как Лобановский сделал его командным игроком

Тренер приучил нападающего побыстрее расставаться с мячом и сделал ставку на командное взаимодействие
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Мы играли двумя мячами": легенда "Динамо" рассказал, как Лобановский сделал его командным игроком
Виктор Хлус в составе "Динамо" (фото: архив ФК "Динамо" Киев)
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Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Хлус рассказал, как требования Валерия Лобановского изменили его стиль игры. Вместо индивидуальных действий, футболист сосредоточился на командном взаимодействии и дисциплине.

Об этом Виктор Хлус рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Лобановский приучил играть на команду

Виктор Хлус вспомнил, что если раньше у него была свобода действий и мог самостоятельно обыгрывать нескольких соперников, то после перехода к основе "Динамо" от него требовали быстрее принимать решение и не передерживать мяч. В том числе и потому, что он был частью команды, в которой хватало звезд.

По словам Хлуса, новые требования стали для него серьезным изменением. Одними из приучавших нападающего к другому стилю игры были опытные партнеры, а Валерий Лобановский неоднократно обращал внимание на чрезмерное увлечение футболиста мячом.

"Лобановский иногда после игры даже говорил: "Мы сегодня играли двумя мячами. Один был у Хлуса, а второй – у других», – рассказал бывший футболист.

Хлус признал, что под влиянием тренера стал гораздо более командным игроком. Хотя его личные свойства уже не развивались так, как до этого, он совершенствовал мастерство благодаря содействию с партнерами.

Чем Лобановский опережал свое время

Хлус также отметил высокие требования Лобановского к физической готовности и дисциплине футболистов. По его мнению, тренер был новатором, одним из первых в советском футболе активно внедрявшим принципы тотального футбола.

Эта система предполагала интенсивный прессинг и коллективный отбор мяча в разных зонах поля. Важной составляющей было и активное участие крайних защитников в атаках.

"Он подбирал футболистов, которые могли работать от одной бровки к другой, выполнять огромный объем работы. Все это требовало большой физической готовности и дисциплины", – объяснил Хлус.

Ранее Виктор Хлус также рассказал об упадке ветеранского футбола в Киеве за последние годы. Полное интервью легенды "Динамо" читайте по ссылке.

Теги: Футбол Динамо
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