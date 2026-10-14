"Ми грали двома м’ячами": легенда "Динамо" розповів, як Лобановський зробив його командним гравцем

Колишній нападник київського "Динамо" Віктор Хлус розповів, як вимоги Валерія Лобановського змінили його стиль гри. Замість індивідуальних дій футболіст зосередився на командній взаємодії та дисципліні.

Лобановський привчив грати на команду

Віктор Хлус пригадав, що якщо раніше він мав свободу дій і міг самостійно обігрувати кількох суперників, то після переходу до основи "Динамо" від нього вимагали швидше ухвалювати рішення та не перетримувати м’яч. Зокрема і тому, що він був частиною команди, в якій вистачало зірок.

За словами Хлуса, нові вимоги стали для нього серйозною зміною. Одними з тих, хто привчав нападника до іншого стилю гри, були досвідчені партнери, а Валерій Лобановський неодноразово звертав увагу на надмірне захоплення футболіста м’ячем.

"Лобановський іноді після гри навіть казав: "Ми сьогодні грали двома м’ячами. Один був у Хлуса, а другий - у інших", - розповів колишній футболіст.

Хлус визнав, що під впливом тренера став значно більш командним гравцем. Хоча його індивідуальні якості вже не розвивалися так, як раніше, він удосконалював майстерність завдяки взаємодії з партнерами.

Чим Лобановський випереджав свій час

Хлус також наголосив на високих вимогах Лобановського до фізичної готовності та дисципліни футболістів. На його думку, тренер був новатором, який одним із перших у радянському футболі активно впроваджував принципи тотального футболу.

Ця система передбачала інтенсивний пресинг і колективний відбір м’яча в різних зонах поля. Важливою складовою була й активна участь крайніх захисників в атаках.

"Він підбирав футболістів, які могли працювати від однієї бровки до іншої, виконувати величезний обсяг роботи. Усе це вимагало великої фізичної готовності та дисципліни", - пояснив Хлус.