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Футбол 14 жовтня 2026 · 10:33

Ветеранський футбол у Києві майже зник: легенда "Динамо" назвав причини занепаду

Якщо раніше в чемпіонаті столиці грали близько 40 команд, то зараз насилу вдається зібрати десять колективів віком 50+
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ветеранський футбол у Києві майже зник: легенда "Динамо" назвав причини занепаду
Легенда "Динамо" відзначив важкі останні роки для Україні (Фото: "Динамо Київ від Шурика")
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Ветеранський футбол у Києві переживає значний спад: за останні роки кількість команд суттєво скоротилася. Голова Асоціації ветеранів футболу Києва Віктор Хлус пов’язує це, зокрема, з пандемією COVID-19 та повномасштабною війною.

Про це Віктор Хлус розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Ветеранський футбол у Києві на межі занепаду

Віктор Хлус зазначив, що, якщо близько десяти років тому в міському чемпіонаті брали участь приблизно 40 команд, то зараз організатори насилу збирають близько десяти колективів. За словами Хлуса, він очолює асоціацію вже понад 20 років і протягом цього часу спостерігає поступове скорочення кількості учасників змагань.

"Коли я тільки очолив асоціацію, у чемпіонаті брали участь близько 40 команд: 20 у категорії 35+ і ще 20 - у категорії 45+. З кожним роком їх ставало дедалі менше", - розповів Хлус.

Вплив коронавіруса та війни

Ситуацію додатково ускладнили пандемія COVID-19 та повномасштабна війна. За словами функціонера, ці події також негативно вплинули на ветеранський футбол у столиці.

Нині чемпіонат Києва вдається проводити лише серед команд вікової категорії 50+. Навіть для цих змагань організаторам складно зібрати достатню кількість учасників - наразі йдеться приблизно про десять колективів.

Такі цифри змушують Хлуса констатувати, що ветеранський футбол у столиці переживає серйозний спад.

Читайте повне інтерв'ю Віктора Хлуса для Sport RBC.UA за посиланням.

Теги: Футбол Динамо
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