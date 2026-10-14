Ветеранский футбол в Киеве почти исчез: легенда "Динамо" назвал причины упадка

Ветеранский футбол в Киеве переживает значительный спад: в последние годы количество команд существенно сократилось. Глава Ассоциации ветеранов футбола Киева Виктор Хлус связывает это, в частности, с пандемией COVID-19 и полномасштабной войной.

Об этом Виктор Хлус рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Ветеранский футбол в Киеве на грани упадка

Виктор Хлус отметил, что, если около десяти лет назад в городском чемпионате принимали участие около 40 команд, то сейчас организаторы с трудом собирают около десяти коллективов. По словам Хлуса, он возглавляет ассоциацию уже более 20 лет, и в течение этого времени наблюдает постепенное сокращение количества участников соревнований.

"Когда я только возглавил ассоциацию, в чемпионате принимали участие около 40 команд: 20 в категории 35+ и еще 20 – в категории 45+. С каждым годом их становилось все меньше", – рассказал Хлус.

Влияние коронавируса и войны

Ситуацию осложнили пандемия COVID-19 и полномасштабная война. По словам функционера, эти события также оказали негативное влияние на ветеранский футбол в столице.

Сегодня чемпионат Киева удается проводить только среди команд возрастной категории 50+. Даже для этих соревнований организаторам сложно собрать достаточное количество участников - сейчас речь идет примерно о десяти коллективах.

Такие цифры заставляют Хлуса констатировать, что ветеранский футбол в столице испытывает серьезный спад.