Месси купил испанский клуб, связанный с "Барселоной": в чем особенность сделки

Лионель Месси стал новым владельцем испанского "Эльденсе", выступающего во втором дивизионе чемпионата страны. Для аргентинца это уже второй футбольный клуб в Испании, но в этот раз речь идет о команде профессионального уровня.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Эльденсе" .

Детали сделки

Клуб официально объявил о том, что аргентинец стал новым владельцем команды. Месси приобрел 100% акций, которые ранее принадлежали колумбийской инвестиционной группе TH Soluciones Group. Благодаря этому форвард "Интер Майами" получил полный контроль над клубом из города Эльда, расположенного в провинции Аликанте.

Эта сделка имеет особый символизм. "Эльденсе", основанный в 1921 году, был создан сторонниками "Барселоны", поэтому и по сей день носит традиционные сине-гранатовые цвета.

Теперь клуб с более чем вековой историей оказался под управлением человека, который принес каталонскому гранду немало славы.

Второй испанский клуб Месси

Для аргентинца "Эльденсе" стал вторым испанским клубом, в который он инвестировал в 2026 году. В апреле Месси приобрел каталонскую "Корнелью", которая выступает в нижнем дивизионе испанского футбола.

Однако нынешняя сделка имеет другой масштаб. "Эльденсе" является профессиональным клубом и выступает во втором дивизионе, поэтому Месси впервые получает контроль над командой, которая непосредственно участвует в профессиональном чемпионате Испании.

В настоящее время сделка еще ожидает обязательного согласования Высшего спортивного совета Испании (CSD) из-за законодательных ограничений на владение долями сразу в нескольких клубах.

В свою очередь руководство клуба отмечает, что приход аргентинца запускает долгосрочный проект, направленный на спортивное, организационное и социальное развитие команды.