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Футбол 12 октября 2026 · 16:17

"Левый Берег" и "Заря" закрыли 8-й тур УПЛ результативной битвой (видео)

Матч поставил точку в туре, после которого сменился лидер чемпионата
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Левый Берег" и "Заря" закрыли 8-й тур УПЛ результативной битвой (видео)
Матч "Левый Берег" – "Заря" (фото: УПЛ)
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В заключительном поединке 8-го тура украинской Премьер-лиги столичный "Левый Берег" принимал луганскую "Зарю". Игра, которая началась с задержкой из-за воздушной тревоги, подарила болельщикам четыре забитых мяча и изменила положение команд в турнирной таблице.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи.

УПЛ, 8-й тур

"Левый Берег" – "Заря" – 1:3

Голы: Венделл, 73 – Нестеренко, 34, Мачелюк, 45+1, Горбач, 69

Убедительный задел "Зари" до перерыва

Гости вышли вперед в середине первой половины встречи. На 34-й минуте после заблокированного удара Максима Бойко мяч отскочил к Ивану Нестеренко, который с близкого расстояния спокойно переиграл кипера киевлян Романа Жмурко.

Перед самым перерывом "Заря" удвоила преимущество благодаря стремительной контратаке. Саллиеу Бах нашел передачей Артема Мачелюка, и защитник точным ударом в одно касание направил мяч в дальний угол ворот.

Гол Горбача и ответ киевлян

Во втором тайме киевляне попытались перехватить инициативу, однако на 69-й минуте луганчане забили в третий раз. Кирилл Дришлюк тонким пасом вывел на ударную позицию Игоря Горбача, который в два касания обыграл вратаря хозяев.

Впрочем, "Левый Берег" почти сразу ответил голом престижа. На 73-й минуте бразильский легионер киевлян Венделл получил мяч в штрафной, качнул защитника и точным ударом от стойки сократил отставание - 1:3.

Изменения в турнирной таблице

Благодаря этой победе "Заря" набрала 11 очков и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице. "Левый Берег" с 7 баллами в активе остался на 12-м месте.

После этого тура на вершине таблицы УПЛ произошли перемены. Лидером стал донецкий "Шахтер", опередивший "Полесье" после ничьей житомирцев с "Буковиной". В тройку лучших также поднялось киевское "Динамо" после победы над "Карпатами".

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Теги: Футбол УПЛ Заря
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