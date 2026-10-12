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Футбол 12 октября 2026 · 15:44

"Шахтер" или сборная Турции: появились новые детали о будущем Турана

Специалист определился с приоритетами
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Шахтер" или сборная Турции: появились новые детали о будущем Турана
Арда Туран (фото: ФК "Шахтер")
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Слухи о возможном назначении Арды Турана на должность главного тренера сборной Турции получили неожиданное продолжение. Пока турецкие масс-медиа активно "сватают" наставника донецкого "Шахтера" в национальную команду, в Украине раскрыли реальное течение переговоров и позицию самого специалиста.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на YouTube-канал "ПРОФУТБОЛ Digital" .

Что пишут в турецких СМИ

В последнее время в турецкой прессе распространялась информация о том, что именно наставник "горняков" является кандидатом номер один на вакантный пост главного тренера национальной сборной. Учитывая успехи Турана, в Турции рассматривали даже вариант с совмещением должностей.

Чтобы выяснить реальное положение дел, украинский журналист Владимир Зверов связался с источниками, непосредственно вовлеченными в местное футбольное закулисье.

"Туран, как писали турки, кандидат номер один на пост тренера сборной своей страны. Я начал искать, узнавать, писал в Турцию всем тем, кто вращается рядом с местным футболом, с национальной сборной. Получил несколько ответов: он этого не хочет. Сам Туран этого не хочет", – поделился информацией Зверов.

Вариант с совмещением работы в "Шахтере" и сборной

По словам журналиста, вопрос возможного назначения касался, в частности, варианта совмещения работы в донецком клубе и национальной сборной Турции.

Зверов не исключил, что такой сценарий может быть рассмотрен в будущем, однако сейчас нет оснований говорить о нем как о близкой перспективе.

"Пока он с нами, только с нами, потому что вопрос стоял о совмещении, насколько я понимаю. И, возможно, это совмещение когда-нибудь и состоится, но не сейчас", – отметил журналист.

Таким образом, несмотря на сообщения турецких СМИ об интересе к кандидатуре Турана, его возможное назначение в сборную на данный момент выглядит маловероятным.

Раньше мы рассказали, почему и как сборная Турции осталась без главного тренера.

Теги: Футбол Шахтер
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